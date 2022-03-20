Samsun'un 16 ilçesinde eğitime 'kar' tatili

Mustafa İNAN/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, 16 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Samsun'da özellikle kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının süreceği bilgisi üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Mustafa İNAN
2022-03-20 23:45:15
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