Müdür Bora: "Hepimizin ortak paydası olan Samsun ve bölgemiz için birlikte çalışmalıyız”

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (YEDAŞ) Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, “Elektrik Mühendisleri Odası ile geçmişten bugüne devam eden ilişkilerimiz gelişerek devam ediyor. Birlikte verimli işler yapacağımıza inanıyorum. Hepimizin ortak paydası olan Samsun ve bölgemiz için birlikte çalışmalıyız” dedi.

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora’nın meslek örgütleri ile buluşmaları devam ediyor. Son olarak Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tarhan ve EMO Yönetim Kurulu heyetini makamında kabul etti. Burada bir değerlendirmede bulunan EMO Başkanı Tarhan, “YEDAŞ ile verimli bir iş birliğimiz var. Bunun gelecek dönemde de devam etmesi temennisindeyiz. YEDAŞ, Samsun ve bölgesi için çok önemli bir kazanım” diye konuştu.



“İş birliğimiz devam edecek”

Görüşme sırasında tebrik ve temennilerini ileten YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, EMO yönetim kuruluyla şube faaliyetleri ve karşılıklı beklentiler konusunda istişarelerde bulundu. Yapılan görüşmede, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde YEDAŞ tarafından gerçekleştirilen yatırım ve projeler hakkında bilgi verildi. Ayrıca görüşmede, serbest müşavir mühendislerin YEDAŞ ile olan ilişkileri, aday mühendislerin stajyer programlarıyla desteklenmesi, teknik eğitim konuları üzerine duruldu. İlerleyen süreçte Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ve YEDAŞ arasındaki iş birliği ve diyaloğun artırılması yönünde görüş birliğine varıldı.

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora konukların ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, “EMO ile geçmişten bugüne devam eden ilişkilerimiz gelişerek devam ediyor, birlikte verimli işler yapacağımıza inanıyorum. Hepimizin ortak paydası olan Samsun ve bölgemiz için birlikte çalışmalıyız. Bugünkü ziyaretlerinden dolayı değerli misafirlerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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