OMÜ Tıp Fakültesi'nde Kişisel Medikal İllüstrasyon Sergisi

Akademik anlamda Türkiye'de yapılan sayılı sergilerden bir tanesi olan "Kişisel Medikal İllüstrasyon Sergisi" Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde açıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Sefa Ersan Kaya'nın genel cerrahi ve hasta eğitimi üzerine yaptığı dijital tasarım sergisi OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi fuaye alanında sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Büyük ilgi gören serginin açılışına Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Gamze Alaylı, Prof. Dr.Tevfik Sünter, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.Fatih Özkan, hastane müdürleri ve davetliler katıldı.

Genel cerrahi ve hasta eğitimi üzerine yaptığı çalışmalar katılımcılar tarafından büyük beğeni toplayan Dr. Öğretim Üyesi Sefa Ersan Kaya, "Tıbbı illüstrasyon bu mesleğin çok farklı alanlarından birisidir. Son yıllarda uluslararası dergilere kabul edilen Türkiye kökenli makalelerde ki artış bizlere önemli bir şey söylüyor; Türk eğitimlerinin giderek artan uluslararası sunumlarına kaliteli görsellerin eşlik etmesi çok önemli. Bu görsel desteği verecek olan kişiler bu alanda eğitim almış bu alandaki çizim felsefesini kavramış medikal illüstratörlerdir" dedi.

Kişisel Medikal İllüstrasyon Sergisi Tıp Fakültesi Fuaye alanında 2127 Mart tarihleri arasında açık tutulacak.

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