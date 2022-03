Down sendromlu çocuklar Samsunsporlu futbolcularla buluştu

21 Mart Down Sendromu Günü dolayısıyla Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun hastaneleri farkındalık etkinliği düzenledi.

Down Sendromlu çocuklarla, Samsunsporlu futbolcuları bir araya getiren Liv ve VM Samsun hastaneleri, anlamlı bir farkındalık maçına imza attı. Farkındalık etkinliği çerçevesinde Samsunsporlu futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Down Sendromlu çocuklar, kendilerine özel hazırlanan formaları giyerek Samsunsporlu futbolcularla maç yaptı.

Anlamlı etkinlik için Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun hastanelerine teşekkür eden Samsunspor takım kaptanı Yasin Öztekin, “21 Mart Down Sendromlular Günü dolayısıyla Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastanesi’nin düzenlediği bu farkındalık maçı benim ve tüm futbolcu arkadaşlarım için çok kıymetli bir hatıra olacak. Çocuklarımızı aramızda görmek bizleri çok mutlu etti. Bu etkinlikle birlikte futbol oynadık. Onlar mutlu oldukça da bizler de mutlu oluyoruz. Down Sendromlular Günü kutlu olsun” dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise “Bugün gerçekleştirilen etkinlikle beraber özel gereksinimli arkadaşlarımızın burada ne kadar mutlu olduğunu görmek ve buna katkı sağlamak bizim için çok sevindirici bir durum. Amacımız sadece hafta sonları maça çıkmak ve antrenman yapmak olan bir futbol kulübü olmak değil; farkındalığı yüksek, topluma yararlı, sosyal yaşamda iletişimi kuvvetli takım arkadaşları olan bir Samsunspor ailesi olmaktır. Bu bağlamda bizleri Down Sendromlu çocuklarımızla buluşturan, bu anlamlı etkinliğe imza atan Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun hastanelerine teşekkür ederiz. Down Sendromlular Günü kutlu olsun” diye konuştu.

