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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kosova Ferizaj Belediye Başkanı iş birliği için Samsun’da

İHA

Kosova Ferizaj Belediye Başkanı iş birliği için Samsun’da

Kosova Ferizaj kenti Belediye Başkanı Agim Aliu, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette Murzioğlu ve Aliu, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve yatırım fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Bir dizi ziyaret ve karşılıklı iş birliği fırsatlarını görüşmek üzere Kosova Ferizaj kenti Ekonomik Kalkınma ve Turizm Müdürü Balton Derguti, Eğitim Müdürü Afrim Liabjani, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Burim Bajrami, Ferizaj Belediyesi Protokol Müdürü Afrim Matoshi ve iş insanı Faton Hasani ile birlikte Samsun’a gelen Ferizaj Belediye Başkanı Agim Aliu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu ziyaret etti. Samsun ZüccaciyeBijuteriKırtasiye ve Oyuncakçılar Esnaf Odası Başkanı Olcay İnanç’ın da bulunduğu ziyarette, Murzioğlu, kentin öne çıkan sektörleri ve ekonomik yapısı hakkında misafirlerini bilgilendirdi.

Ticaret giderek artıyor
Türkiye’nin her dönem Kosova’yla ciddi ilişkiler içinde olduğuna vurgu yapan Başkan Salih Zeki Murzioğlu, “Öncelikle sizleri Samsun’da ağırlamaktan dolayı teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. İki kardeş ülke arasındaki ticaret giderek artıyor. Önümüzdeki zamanı inşallah iki ülke ve iki şehir olarak en iyi şekilde değerlendireceğiz. Beraber iş birliği içinde çalışarak güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Sizlerin önerilerinizi değerlendireceğiz. Ektiğimiz tohumlar kısa sürede büyüyerek meyve verecektir. Bundan hiç kuşkum yok. Bunun için de biz Oda olarak elimizden geleni yapmaya hazırız” diye konuştu.

Kosova’ya davet etti
Samsun’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ferizaj Belediye Başkanı Agim Aliu, “Ferizaj, nüfus olarak Kosova’nın en büyük üçüncü, yatırım ve gelişmişlik açısından da ikinci şehri. Ziyaretimizin amacı Samsun’la ticari işbirliğini daha da güçlendirmek. Samsun’u daha yakından görmek ve tanımak için bugün buradayız. İki ülkeyi birbirine bağlayan çok önemli noktalar var. Kosova bağımsızlığını çok sonradan kazanan bir ülke. Ama baştan beri Türkiye, her zaman Kosova’nın yanında olan bir ülke olmuştur. Yardımları için Türkiye’ye çok teşekkür ediyorum. Kosova gelişmekte olan bir ülke. Bugün Kosova farklı bir çağa adım atıyor ve bunda Türkiye’nin izleri de bayağı belirgin. Türkiye’nin ülkemizde havayolu, karayolu gibi birçok yatırımı mevcut. Bizler kardeşiz. Biz iki ülke arasında var olan ticari ilişkide, yatırımlarda Samsun’u da görmek istiyoruz. Kosova yüzölçümü olarak küçük ama coğrafi açıdan önemli bir konumda. Sizleri, ülkemize davet ediyorum. Sizlerin de kentimizi yakından görmenizi istiyoruz. İnşallah bu ziyaret önümüzdeki dönem için iyi bir başlangıç olur” dedi.
Ziyaret, karşılıklı anı takdiminin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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