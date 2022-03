Down sendromlu çocuklar yeteneklerini gösterdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından “21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” nedeniyle düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklar spor aktiviteleri ve halk oyunu danslarıyla yeteneklerini gösterdi ve el sanatları ürünlerini sergiledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği (DownÇed) iş birliğinde 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle etkinlik düzenlendi.

Down sendromlu çocukların el sanatları kurslarında yaptıkları çeşitli ürünlerin sergilendiği etkinlikte, spor aktiviteleri de yapıldı. Etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlarla masa tenisi, badminton ve okçuluk gibi turnuvalar yapan çocuklar, langırt oynayıp resimler çizdi. Halk oyunları gösterisinin ardından çocuklar, dans edip gönüllerince eğlendi. Yapılan organizasyon için özel çocuklardan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür geldi. Pankartlarla topluma sosyal mesajlar verilen etkinlik, hatıra fotoğrafıyla sona erdi.



“Özel çocuklarımız bizim motivasyon kaynağımız”

Programda konuşan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş, "Çocuklarımız bizim motivasyon kaynağımız. Onların gelişimine destek olmamız amacıyla sürekli projeler üretiyor, çalışmalar yapıyoruz. Yine Büyükşehir Belediyesi ve DownÇed Derneği ile birlikte özel çocuklarımız için Aile Bakanlığı üzerinden bir Avrupa Birliği Projesi yürütüyoruz. Aynı zamanda bu yıl faaliyete geçen Engelsiz Çocuk Evi'nde gerek down sendromlu gerekse otizmli çocuklarımıza eğitim farkındalık, spor gibi birçok etkinlik düzenliyoruz" dedi.



“Büyükşehir daima sizin yanınızda”

DownÇed Derneği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak güzel bir etkinliğe imza attıklarını söyleyen Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayhan Ergün ise, "Bugün özel bir gün. Güzel bir etkinlik oldu. Özel çocuklarımızın aileleriyle birlikte üretmiş oldukları ürünlerin sergisi ile beraber spor karşılaşmalarımız oldu. Halk Dansları gösterisi oldu. Her zaman gerek yaşlılarımızın, gerek engellilerimizin gerekse de sosyal destek ihtiyacı olan vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Başkanımız Mustafa Demir’in direktifleri doğrultusunda bu alanı doldurmaya çalışıyoruz. Engelsiz Çocuk Evi, Engelsiz Gündüz Bakım Evi, Engelliler Kampı gibi birçok alanda dezavantajlı gruplarımızın yanında yer almaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Bir alışveriş merkezinde yapılan etkinliğe DownÇed Başkanı Ülviye Demirci, özel eğitim okulu ve halk eğitim merkezlerinde görevli kurs öğretmenleri, down sendromlu çocuklar ve aileleri katıldı.

