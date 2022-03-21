‘Çanakkale Ruhu’ gençlerle sahnede

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle gönüllü gençler tarafından sahneye konulan tiyatro oyunu izleyicilerden büyük beğeni topladı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde bir anma programı düzenlendi. Canik Kent Konseyi Gençlik Meclisi, İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen programda sahne alan gönüllü gençler şiir dinletisi ve tiyatro oyunuyla davetlilere duygulu anlar yaşattı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Canik Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen programa protokol heyetiyle birlikte çok sayıda davetli katıldı.



“Amacımız Çanakkale ruhunu genç nesillere aktarmak"

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen program, Çanakkale savaşlarının konu edildiği şiir dinletisi ve tiyatro oyunuyla devam etti. Çanakkale ruhunu yaşamak ve yaşatmak adına gönüllü lise ve üniversite öğrencileri tarafından sahneye konulan tiyatro oyunu seyirciler tarafından büyük beğeni topladı. Canik Kent Konseyi Meclis Başkanı Onur Karagöl, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen program hakkında basına bilgi aktardı. Onur Karagöl, gerçekleştirdikleri program vesilesiyle Çanakkale ruhunu yaşatmayı ve bu ruhu genç nesillere aktarmayı hedeflediklerini ifade etti. Karagöl, “Çanakkale Zaferi ile sadece bir savaş kazanmış olmadık. İslam'ın son kalesi olan Anadolu topraklarının düşman eline geçmesine engel olduk” dedi.

Milli ve manevi değerlerimizi canlı tutacak bu tür projelerin devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Canik Kent Konseyi Meclis Başkanı Onur Karagöl, programa katkı sunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’ya teşekkür ettiğini belirtti.

Tiyatro oyununun ardından programda görev alan öğrencilere ödül ve plaket takdimi yapıldı.

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