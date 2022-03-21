ÇTB’den Çarşamba pidesine coğrafi işaret denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇTB’den Çarşamba pidesine coğrafi işaret denetimi

İHA

ÇTB’den Çarşamba pidesine coğrafi işaret denetimi

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) koordinatörlüğünde, Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında korunmak üzere tescil edilen Çarşamba pidesi ürününün kullanım yetkisine sahip firmalara üretimde uygunluk denetimi yapıldı.
ÇTB’den yapılan açıklamada, “Bulunduğu bölgenin doğal ürünlerini içeren ve geleneksel üretim metodu ile üretilen coğrafi işarete sahip Çarşamba Pidesi, tek bir üreticiyi değil, belirli metotlar altında üretim yapan kişi ya da firmaların tümünü korurken tüketicilerimizi de korumaktadır. Bu vesile ile geleneksel pişirme usullerimiz ve kültürel değerlerimizde gelecek çağlara aktarılıyor. Tüketicilerin de coğrafi işaret amblemi olan ürünleri daha çok tercih etmesi ve bu ürünlerin satış değerini artırması da bölgemizi her açıdan öne çıkaracaktır” denildi.

Çarşamba Pidesi Çarşamba’nın ortak değeridir
Açıklamada ayrıca, “Çarşamba pidesi Çarşamba’nın ortak değeridir. Yıllardır süregelmiş bu yöresel ürüne toplumun tüm kesimlerinin, özellikle de kamunun öncülüğünde sahip çıkılmalı ve marka değeri yaratılmalıdır. Bölgemizde pazar günü kahvaltılarında geçmişten günümüze geleneksel hale gelmiş olan Çarşamba pidesi tercihi halen geçerliliğini sürdürmektedir. Bölgemizin yöresel lezzetlerinin başında gelen Çarşamba Pidesi, bölge halkı tarafından hafta sonları iç harcı hazırlanarak, erken saatlerde pide kuyruklarında beklenilen ve hafta sonlarının iple çekilmesine sebep olan bir lezzettir. Böylesi değere sahip bir ürünün korunması ve üretimi hususunda görev alan öncü kurum olmaktan gurur duyuyoruz. Çarşamba Pidesi, tüm kurumların katkılarıyla daha da büyüyerek istenen seviyeye ulaşacaktır" ifadelerine yer verildi.

Denetim Yapıldı
ÇTB tarafından Çarşamba’da 7 (yedi) firmanın Çarşamba pidesine değer katmak ve yörenin lezzetini tüketiciyle buluşturmak amacıyla, Çarşamba Ticaret Borsası ile Coğrafi İşaret Sözleşmesi yaptığı belirtildi. Pide üretimi yapan bu işletmelerin, Coğrafi İşaretli Çarşamba pidesinin usullerine uygun bir biçimde yaptıkları ve yörenin doğal ürünlerini kullanıldıkları kaydedildi.
Çarşamba Ticaret Borsası koordinatörlüğünde gerçekleştirilen denetimde; Çarşamba Ticaret Borsası Tescil Takip Memuru Oğuzhan Kılınç, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Gültekin Sürül ve ÇTSO Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi Müdürü Reyhan Arslan, Çarşamba Belediyesi Zabıta Müdürü Abdullah Özçelik, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda Mühendisleri Uğur Gencer ve Murat Özyürek ve Çarşamba Lokantacılar Odası Sekreteri Serpil Yılmaz yer aldı.
Çarşamba Ticaret Borsası tarafından Coğrafi işaretli Çarşamba pidesinin üretimini yapmak için Borsa’ya başvuruda bulunmak isteyen üreticiler için başvuru sürecinin devam ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Çanakkale Ruhu’ gençlerle sahnede
YEREL HABERLER ‘Çanakkale Ruhu’ gençlerle sahnede
Samsun’da şüpheli konteyner nakliyatı Nakliyeciler konteynerin ucuza satıldığını görünce hırsızlıktan şüphelendi, durumu polise bildirdi
YEREL HABERLER Samsun’da şüpheli konteyner nakliyatı Nakliyeciler ...
Samsun’da karla kapanan binlerce kilometre yol açıldı
YEREL HABERLER Samsun’da karla kapanan binlerce kilometre yol açıldı
Down sendromlu çocuklar yeteneklerini gösterdi
YEREL HABERLER Down sendromlu çocuklar yeteneklerini gösterdi
Nebiyan Doğa Festivali hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Nebiyan Doğa Festivali hazırlıkları başladı
Öğrencilerden “Dönmeyi Düşünmeyenler” gösterisi 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. Yılı Şehitleri Anma Programı
YEREL HABERLER Öğrencilerden “Dönmeyi Düşünmeyenler” gösterisi 18 ...
Suç örgütü operasyonunda yakalanan 40 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Suç örgütü operasyonunda yakalanan 40 kişinin gözaltı ...
Kosova Ferizaj Belediye Başkanı iş birliği için Samsun’da
YEREL HABERLER Kosova Ferizaj Belediye Başkanı iş birliği için ...
Samsun protokolü ‘Orman Vatandır-Çanakkale Ruhu' belgeselini izledi
YEREL HABERLER Samsun protokolü ‘Orman Vatandır-Çanakkale Ruhu' ...
Down sendromlu çocuklar Samsunsporlu futbolcularla buluştu
YEREL HABERLER Down sendromlu çocuklar Samsunsporlu futbolcularla ...
Vali Dağlı: “Samsun'da kar yağışında olumsuz bir durumla karşılaşılmadı”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Samsun'da kar yağışında olumsuz bir ...
Özdemir: “Havza’nın spor altyapısını güçlendirmek için çalışacağız”
YEREL HABERLER Özdemir: “Havza’nın spor altyapısını güçlendirmek ...
Atakum'da şiir şöleni
YEREL HABERLER Atakum'da şiir şöleni
OMÜ Tıp Fakültesi'nde Kişisel Medikal İllüstrasyon Sergisi
YEREL HABERLER OMÜ Tıp Fakültesi'nde Kişisel Medikal İllüstrasyon ...
Bafra Belediyesi GSK antrenörüne milli görev
YEREL HABERLER Bafra Belediyesi GSK antrenörüne milli görev
Rektör Ünal: “OMÜ’nün 'araştırma üniversitesi olmak' gibi bir vizyonu var” OMÜ’de Doktora Öğretimi Değerlendirme Çalıştayı
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “OMÜ’nün 'araştırma üniversitesi olmak' ...
OMÜ’lü akademisyenlerin çalışması ‘faydalı model’ kabul edildi
YEREL HABERLER OMÜ’lü akademisyenlerin çalışması ‘faydalı model’ ...
OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi başarılı kapalı ameliyatlarla dikkat çekiyor
YEREL HABERLER OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi başarılı kapalı ...
Müdür Bora: "Hepimizin ortak paydası olan Samsun ve bölgemiz için birlikte çalışmalıyız”
YEREL HABERLER Müdür Bora: "Hepimizin ortak paydası olan Samsun ve ...
Samsun'da "KAAN Projesi" kapsamında toplam bin 855 ihbar
YEREL HABERLER Samsun'da "KAAN Projesi" kapsamında toplam bin 855 ...
‘Down sendromuna psikiyatrik bozukluklar da eşlik edebiliyor’
YEREL HABERLER ‘Down sendromuna psikiyatrik bozukluklar da eşlik ...
Samsun'un 16 ilçesinde eğitime 'kar' tatili
YEREL HABERLER Samsun'un 16 ilçesinde eğitime 'kar' tatili
Samsun'da eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Samsun'da eğitime kar engeli
Canik Belediyespor U14 Kız Basketbol Takımı en iyi 8 arasına girdi
YEREL HABERLER Canik Belediyespor U14 Kız Basketbol Takımı en iyi 8 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.