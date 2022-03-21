Çarşamba'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgasında kan aktı: 1 ölü



Mehmet Emin COŞKUNDERE/ ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde Ahmet Ceylan (42), arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada M.B. (38) tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. M.B., jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Turgutlu Mahallesi´nde meydana geldi. Ahmet Ceylan ile M.B. arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.B. belinden çıkardığı tabanca ile Ahmet Ceylan'a ateş etti. İhbarla mahalleye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan Ahmet Ceylan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ceylan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili şüpheli M.B. de kısa süre içinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

2022-03-21 19:32:55



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