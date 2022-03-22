Samsun'da bazı okullarda eğitime kar engeli

Samsun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 22 Mart Salı günü eğitimöğretime ara verilecek okulları duyurdu. Asarcık ilçesinde tüm okulların yüz yüze eğitime ara vereceği belirtilen açıklamada Ladik ilçesinde taşımalı sistem kapsamında olan mahallelerden taşıma yapılmayacağı ve öğrencilerin izinli sayılacağı ifade edildi.

Alaçam, Ayvacık, Salıpazarı, Terme ve Yakakent ilçelerinde bazı okullarda da eğitime ara verileceği duyuruldu.

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