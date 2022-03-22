Vezirköprü'de 36 bin 950 fidan toprak ile buluşacak

"2126 Mart Orman Haftası" sebebiyle Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 36 bin 950 fidan toprak ile buluşacak.

Vezirköprü Kaymakamlığı ve Vezirköprü Orman İşletmesi tarafından Orman Haftası nedeniyle fidan dikme etkinliği düzenledi. Öğrenciler ile birlikte dikim işlemi yapan Halid Yıldız, Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak ve müdürlük personeli 356 adet fıstık çamı ve adet ceviz fidanını toprakla buluşturdu.

Etkinlik hakkında bilgi veren Müdür Meryem Burçin Irmak, "21 Mart ile 26 Mart arası Orman Haftası olarak kutlanıyor. Ülkemizde ağaç bayramı günü 1975 yılından bugüne devam etmektedir. Bu kapsamda burada 356 adet fidan dikilmektedir. Bunun 300 adeti fıstık çamı, 56 adeti ise ceviz fidanıdır. İlçemiz genelinde ise bu hafta 36 bin 950 fidan toprak ile buluşacak. Bunların içerisinde fıstık çamı, dış budak, akasya, biberiye, kekik, ceviz gibi fidanlarımız mevcuttur. Hafta boyunca okullarımızda küçük sinevizyon gösterilerimiz olacaktır. Geleceğimiz neferlerine fidan dikmeyi öğreteceğiz" dedi.

Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız, "Vezirköprü’de 36 bin fidan toprakla buluşacak. Tabii, bu ormanlarımız geliştirme anlamında güzel bir hareket oldu. Aynı zamanda yanımızda genç kardeşlerimiz, öğrencilerimiz de vardı. Türkiye’nin geleceğinde ormanları koruyacak olan gençler. Onların da bu farkındalığı katılmış olmaları ve çevre bilincini geliştirmiş olmaları sebebiyle bugün çok daha önemli hale geldi" diye konuştu.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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