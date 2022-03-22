Buzlanmada trafik kazaları arttı, kaportacılarda yer kalmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Buzlanmada trafik kazaları arttı, kaportacılarda yer kalmadı

İHA

Buzlanmada trafik kazaları arttı, kaportacılarda yer kalmadı

Kar yağışı ve buzlanma beraberinde çok sayıda kazayı da getirdi. Son 50 yılın en yoğun kar yağışı alan Samsun’da kaza yapan araç sayısı artınca, kaportacılar hasarlı araçlarla doldu taştı.
Son günlerde Samsun’da etkili olan kar yağışı sonrası trafik kazalarında artış yaşandı. Buzlu ve kaygan yollarda trafiğe çıkan araç sürücüleri soluğu kaporta tamiri yapan sanayi esnafında aldı. Genellikle ön veya arkan tampon nedeniyle kendilerine geldiklerini söyleyen kaportacılar işlerin 2 3 kat arttığını söylediler.

Müşteri sayısı iki katına çıktı
Samsun’da 15 yıllık kaportaboya ustası Semih Çakmak, “En çok tampon, çamurluk, kaput veya fren tutmaması gibi bu hasarlardan dolayı geliyorlar. Kar yağışından dolayı çok kişi etkileniyor. Arabaların maliyetleri, markalarına ve yaş ortalamalarına göre değişiyor. Şu anda bu piyasada bir tane kaputun boyanması bin 500 TL. Daha önceden 300 ile 500 TL arasında boyuyorduk. Bir tamponun boyanması bin TL. Bugün bir tane parçanın boyanması bin TL’den başlıyor. Göçük düzeltme ise bunun iki katı bir durum var. Çünkü araca elimizden geldiğince boya vurmamak, araçta değer kaybı olmaması amacıyla boyasız göçük onarım yapılıyor. Ön kaput, tavan, bagaj kapağında dolu izi düzeltme ise 10 bin ile 15 bin arasında değişiyor. Bunu yaparken biz aracın iç döşemesi, tavan döşemesini, koltuklarını gerekirse söktürmek zorunda kalıyoruz. Bunlardan ekstra bir ücret talep edilebiliyor. Normal günlerde bizim 2 3 tane müşterimiz gelirdi. Kar yağışında ise buranın müşterisi günde 67 oluyordu” dedi.

“Elimizden geldiğince destek çıkıyoruz”
Mal sahibini ellerinde geldiğince korumaya çalıştıklarını söyleyen Çakmak, “Kar yağışı bizi de etkiledi. İşlerimizi açıldı. Biz istiyoruz ki cana gelmesin. Malum piyasa aldı başını gidiyor. Bizler de esnaf olarak mal sahibini elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz. Şuan ki piyasamız daha önceki piyasa gibi değil. Ben burada adama fiyat verirken ister istemez çekingen kalıyorum. Daha önce bir tane çamurluğu 200300 TL’ye boyarken bugün bin TL derken ben çekiniyorum. Müşteri kendi arabasını yaptırmak için kredi çekiyor. Müşteri diyor ki satsam araba alamıyorum. Satışa çıkartmasam arabam elimde kalacak. Bizde elimizden geldiğince mal sahibine destek çıkıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğuştan çene bozukluğu olan hastaya estetik çene: 21 yıl sonra çenesi düzeldi
YEREL HABERLER Doğuştan çene bozukluğu olan hastaya estetik çene: 21 ...
Vezirköprü'de 36 bin 950 fidan toprak ile buluşacak
YEREL HABERLER Vezirköprü'de 36 bin 950 fidan toprak ile buluşacak
Samsun'da bazı okullarda eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Samsun'da bazı okullarda eğitime kar engeli
Samsun'un 7 ilçesinde okullara 'kar' tatili
YEREL HABERLER Samsun'un 7 ilçesinde okullara 'kar' tatili
Samsun'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu
YEREL HABERLER Samsun'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi ...
Samsun’da Nevruz Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Samsun’da Nevruz Bayramı kutlandı
Çarşamba'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgasında kan aktı: 1 ölü
YEREL HABERLER Çarşamba'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgasında kan aktı: ...
Hastane yerine tamirhaneye götürülen yaralı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hastane yerine tamirhaneye götürülen yaralı hayatını ...
Mahkeme keşif yaparken silahlı saldırıda öldürüldü
YEREL HABERLER Mahkeme keşif yaparken silahlı saldırıda öldürüldü
Dolmuşçuların zam talebi Dolmuş şoförleri, yolcu taşıma ücretlerinin 5 TL’den 7-8 TL’ye çıkartılmasını istedi
YEREL HABERLER Dolmuşçuların zam talebi Dolmuş şoförleri, yolcu ...
ÇTB’den Çarşamba pidesine coğrafi işaret denetimi
YEREL HABERLER ÇTB’den Çarşamba pidesine coğrafi işaret denetimi
‘Çanakkale Ruhu’ gençlerle sahnede
YEREL HABERLER ‘Çanakkale Ruhu’ gençlerle sahnede
Samsun’da şüpheli konteyner nakliyatı Nakliyeciler konteynerin ucuza satıldığını görünce hırsızlıktan şüphelendi, durumu polise bildirdi
YEREL HABERLER Samsun’da şüpheli konteyner nakliyatı Nakliyeciler ...
Samsun’da karla kapanan binlerce kilometre yol açıldı
YEREL HABERLER Samsun’da karla kapanan binlerce kilometre yol açıldı
Down sendromlu çocuklar yeteneklerini gösterdi
YEREL HABERLER Down sendromlu çocuklar yeteneklerini gösterdi
Nebiyan Doğa Festivali hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Nebiyan Doğa Festivali hazırlıkları başladı
Öğrencilerden “Dönmeyi Düşünmeyenler” gösterisi 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. Yılı Şehitleri Anma Programı
YEREL HABERLER Öğrencilerden “Dönmeyi Düşünmeyenler” gösterisi 18 ...
Suç örgütü operasyonunda yakalanan 40 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Suç örgütü operasyonunda yakalanan 40 kişinin gözaltı ...
Kosova Ferizaj Belediye Başkanı iş birliği için Samsun’da
YEREL HABERLER Kosova Ferizaj Belediye Başkanı iş birliği için ...
Samsun protokolü ‘Orman Vatandır-Çanakkale Ruhu' belgeselini izledi
YEREL HABERLER Samsun protokolü ‘Orman Vatandır-Çanakkale Ruhu' ...
Down sendromlu çocuklar Samsunsporlu futbolcularla buluştu
YEREL HABERLER Down sendromlu çocuklar Samsunsporlu futbolcularla ...
Vali Dağlı: “Samsun'da kar yağışında olumsuz bir durumla karşılaşılmadı”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Samsun'da kar yağışında olumsuz bir ...
Özdemir: “Havza’nın spor altyapısını güçlendirmek için çalışacağız”
YEREL HABERLER Özdemir: “Havza’nın spor altyapısını güçlendirmek ...
Atakum'da şiir şöleni
YEREL HABERLER Atakum'da şiir şöleni

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.