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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ’de 3 fakültede görev değişimi

İHA

OMÜ’de 3 fakültede görev değişimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar, İletişim ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültelerinin dekanları değişti.
OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı'nda yapılan devir teslim töreniyle Prof. Dr. Ali Seylan, Prof. Dr. Ali Tomak’tan dekanlık görevini devraldı. İletişim Fakültesi'nde (İLEF) yapılan görev değişimiyle Prof. Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Niyazi Usta’nın yerine dekanlık görevine getirildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı'nda yapılan devir teslim töreninde ise Prof. Dr. İbrahim Serbestoğlu, Prof. Dr. Rıza Karagöz’den dekanlık görevini teslim aldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın da katıldığı devir teslim törenine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Recep Sancak ve Prof. Dr. Cengiz Batuk ile Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep de iştirak etti. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, fakültenin gelişimi adına göstermiş olduğu hizmetlerden dolayı eski Dekan Prof. Dr. Ali Tomak’a teşekkür ederken, dekanlık görevini üstlenen Prof. Dr. Ali Seylan’a da yeni görevinde muvaffakiyet diledi. Devir teslim töreninde konuşan Rektör Ünal, “Aldığınız bayrağı yıllar içinde daha ileriye taşıyacaksınız. Bizim zaten fakültenin kuruluşundan beri tüm arkadaşlarımızla sıkı bir dostluğumuz var. Prof. Dr. Ali Tokmak döneminde de yaptığımız gibi istişare ederek yürüttüğümüz süreci yine aynı şekilde yürütmek istiyoruz. Gelişerek ve güçlenerek, dışarıya da etki edecek şekilde enerji toplayarak yola devam edeceğiz” dedi.

İletişim Fakültesi'nde görev değişimi
Fakülte dekanlık makamında gerçekleşen törende Rektör Ünal, fakültenin genel durumu hakkında öğretim elemanları ve idari personellerden bilgiler aldı. Yabancı uyruklu öğrenciler ve bölüm kontenjanlarıyla ilgili görüşlerini ileten Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, ayrıca gazetecilik bölümü öğrencileri tarafından çıkarılan İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi Genç İfade’nin mevcut sayılarını da inceledi.

“Nitelikli mezunlar yetiştirmek temel hedefimiz”
Günümüz dünyasında dijitalleşme ve iletişimin önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Nitelikli mezunlar yetiştirmek temel hedefimiz. Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek mezunlar yetiştirebilmek adına göreve geldiğimizde ilk iş olarak eğitimde revizyon çalışmalarını başlattık. Tüm birimlerimiz de buna uygun olarak eğitim programlarına titizlikle yoğunlaştı. Dijitalleşme ve iletişim günümüz dünyasının her alanında oldukça önemli bir hale geldi. Bu önemin en somut örneği Covid19 pandemisinde görüldü. İletişim Fakültemiz de yaşanan gelişmeler ve sahanın beklentileri dahilinde nitelikli mezunlar vermek için eğitim programlarında revize gerçekleştirdi” diye konuştu.

Yaşanabilir bir kampüs için çalışmalar devam ediyor
Rektör Ünal, İletişim, Ali Fuad Başgil Hukuk, Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakülteleri ile Mehmet Tülazoğlu Adalet Meslek Yüksekokulu'nun yer aldığı OMÜ Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü'nün yaşanabilir bir kampüse haline getirmek için plan ve projeler üzerine çalıştıklarını vurgulayarak en kısa sürede plan ve projelerin uygulamaya koyulacağının da altını çizdi. Tören sonunda Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Prof. Dr. Selim Eren’e yeni görevinde muvaffakiyet diledi.

OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı'nda görev değişimi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı'nda yapılan devir teslim töreniyle Prof. Dr. İbrahim Serbestoğlu, Prof. Dr. Rıza Karagöz’den dekanlık görevini devraldı. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, fakültenin gelişimi adına göstermiş olduğu hizmetlerden dolayı eski Dekan Prof. Dr. Rıza Karagöz’e teşekkür ederken, dekanlık görevini üstlenen Prof. Dr. İbrahim Serbestoğlu’na da yeni görevinde muvaffakiyet diledi. Törende Rektör Ünal, eski Dekan Karagöz ile yeni Dekan Serbestoğlu’na çiçek takdim etti.

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