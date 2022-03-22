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Samsun'da yurda kaçak giren 5 Afgan yakalandı

DHA

Samsun'da yurda kaçak giren 5 Afgan yakalandı


Tayfur KARA-Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, yurda yasa dışı yollardan girip, hazırladıkları sahte seyahat izin belgesiyle Yunanistan'a gitmek isteyen Afganistan uyruklu 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, sınır dışı edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Büro Amirliği ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 5 kişiyi takibe aldı. Yunanistan'a gitmek isteyen Afganistan uyruklu 5 şüpheli, kendilerini taşıyan taksiyle Ordu-Samsun kara yolundaki uygulama noktasında polis ekiplerince yakalandı. Sahte seyahat izin belgesi düzenledikleri tespit edilen Afganlar, emniyete götürüldü. Afganlar, işlemlerinin ardından Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine teslim edilerek sınır dışı edildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA-Mustafa İNAN
2022-03-22 12:12:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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