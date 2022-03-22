KOBİ’lerde parasal sınırlar genişledi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin(KOBİ) Tanımı Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılarak KOBİ’lerin sınıflandırılmasında parasal sınırların yeniden belirlendiğini söyledi.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmeliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Başkan Murzioğlu, yapılan değişikliğin daha fazla işletmeyi destek kapsamına almak için olduğunu ifade ederek, “Yönetmeliğe göre küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin belirlenmesindeki yıllık hasılat ve bilanço tutarında değişikliğe gidildi. İlgili mevzuatın 4’üncü maddesinin b bendinde yer alan ve bir işletmenin KOBİ olarak tanımlanabilmesine esas yıllık hasılat tavanı 125 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkarıldı” dedi.



İstihdam sınırında değişiklik yok

Yönetmeliğin tanım maddelerinde mevcut istihdam sınırlarında herhangi bir değişikliğin yapılmadığını belirten Murzioğlu, “Yapılan değişikle KOBİ’ler şöyle tanımlandı. İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri iki yüz elli milyon TL’yi aşmayan ve bu yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimler. Değişiklikle, yönetmeliğin ‘mikro işletme’ tanımında yıllık hasılat sınırı 3 milyon TL’den 5 milyon TL’ye, ‘küçük işletme’ tanımında yer alan yıllık hasılat sınırı 25 milyon TL’den 50 milyon TL’ye, ‘orta büyüklükte işletme’ tanımında yer alan yıllık hasılat sınırı ise 125 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkarıldı” diye konuştu.

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