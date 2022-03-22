ADD'den Onur Anıtı iddianamesine itiraz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADD'den Onur Anıtı iddianamesine itiraz

DHA

ADD'den Onur Anıtı iddianamesine itiraz


Tayfur KARA-Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da toplanan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeleri, Onur Anıtı'na yönelik saldırı ile ilgili hazırlanan iddianameye itiraz edeceklerini açıkladı. İddianamenin eksik olduğunu ileri süren ADD Samsun Şube Başkanı Dr. Işık Özkefeli, TCK 216, 309 ve 302 maddelerinin de eklenmesini talep etti.
İlkadım ilçesi, Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'na 3 Şubat'ta ciple gelen 2 kişi, Onur Anıtı'na halat bağlayıp çekmeye çalıştı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi bırakıp kaçtı. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri kaçtıkları aracın plakasından tespit etti. Polis, 13 suçtan 38 dosyası olan kuzenler Celal Rahman Fidan (39) ve Batuhan Fidan'ı (25) yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İLK DURUŞMA 29 MART'TA
Olayın ardından binlerce kişi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi 'anıta saygı' nöbeti başlattı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2 kuzen hakkında 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Anıtın, korkusuzluk ve Türk milletinin gücüyle milli mücadeleyi temsil ettiğine yer verilen iddianamede; önemi ve özellikleri de değerlendirilerek, eylemlerinin ağırlığı ve yoğunluğu dikkate alınıp, alt sınırdan uzaklaştırılarak cezalandırılmaları istendi. İddianame, 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi. İlk duruşmanın 29 Mart'ta yapılacağı belirtildi.
'EKSİK HAZIRLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'
Onur Anıtı önünde bir araya gelen ADD Başkanı Dr. Işık Özkefeli ve üyeler, hazırlanan iddianameye itiraz edeceklerini açıkladı. Davaya müdahil olmak için mahkemeye dilekçe sunduklarını belirten Dr. Özkefeli, "Samsun 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayacak olan davanın iddianamesine bakacak olursak, kişiler sadece 5816 Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna muhalefet ve kamu malına zarar verme suçlarından yargılanmalarına karar verilmiştir. Bu iddianamenin Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun ve Genel Merkezimiz tarafından eksik olduğunu düşünmekteyiz" dedi.
'FAİLLER GİBİ DESTEKÇİLERİ DE ORTAYA ÇIKARILMALI'
İddianameye TCK 216, 309 ve 302 maddelerinin de eklenmesi gerektiğini öne süren Dr. Özkefeli, "Bu eylem sadece Samsun halkını değil; tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştır. Eylemleri ile hem Atatürk'e hakaret etmişler hem de TCK'nın 216'ncı suç maddesi olan 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılaması' suçunu işlemişlerdir. Ayrıca yine şahsın ifadesinde, 'Yıkabilseydim bir değişikliğin ateşini başlatmış olacaktım' sözleri de TCK´nın 309'uncu maddesinde yer alan 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasal düzenini ihlal suçu' da işlediği aşikardır. Yine bu eylemle TCK'nın 302'nci maddesinde yer alan 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma' suçu da yer almaktadır. Bu suçun asli faillerinin yanında destekçi ve özellikle azmettiricilerinin de tespitini ve olayın tüm ayrıntıları ile aydınlığa çıkmasını yüce yargıdan bekliyoruz, takipçisi olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Mustafa İNAN
2022-03-22 15:32:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıkta ayçiçeği zirvesi
YEREL HABERLER Bakanlıkta ayçiçeği zirvesi
Ağrı kesici olarak içtiği ilaçlardan zehirlenerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ağrı kesici olarak içtiği ilaçlardan zehirlenerek ...
Hakimin gözünün önünde akrabasını öldüren şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Hakimin gözünün önünde akrabasını öldüren şahıs ...
Üniversite öğrencisi genç kız yurttaki odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisi genç kız yurttaki odasında ölü ...
Büyükşehir’den cenaze hizmetleri anketi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den cenaze hizmetleri anketi
Kar barajları doldurdu, 2 yıllık su birikti
YEREL HABERLER Kar barajları doldurdu, 2 yıllık su birikti
KOBİ’lerde parasal sınırlar genişledi
YEREL HABERLER KOBİ’lerde parasal sınırlar genişledi
Karısına hem bıçakla hem de makasla saldırarak hastanelik etti
YEREL HABERLER Karısına hem bıçakla hem de makasla saldırarak ...
Hakimin gözünün önünde 13 kurşunla akrabasını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi Katil zanlısı, jandarma tarafından miğfer ve çelik yelek giydirilerek adliyeye çıkartıldı
YEREL HABERLER Hakimin gözünün önünde 13 kurşunla akrabasını öldüren ...
Samsun’da muhtarlar AFAD gönüllüsü olacak Destek AFAD gönüllüleri belgelerini aldı
YEREL HABERLER Samsun’da muhtarlar AFAD gönüllüsü olacak Destek AFAD ...
Samsun'da yurda kaçak giren 5 Afgan yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da yurda kaçak giren 5 Afgan yakalandı
OMÜ’de 3 fakültede görev değişimi
YEREL HABERLER OMÜ’de 3 fakültede görev değişimi
Samsun'da sahile vuran dalgalar hasara yol açtı
YEREL HABERLER Samsun'da sahile vuran dalgalar hasara yol açtı
Öğrencilere 17 bin kitap dağıtıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere 17 bin kitap dağıtıldı
Buzlanmada trafik kazaları arttı, kaportacılarda yer kalmadı
YEREL HABERLER Buzlanmada trafik kazaları arttı, kaportacılarda yer ...
Doğuştan çene bozukluğu olan hastaya estetik çene: 21 yıl sonra çenesi düzeldi
YEREL HABERLER Doğuştan çene bozukluğu olan hastaya estetik çene: 21 ...
Vezirköprü'de 36 bin 950 fidan toprak ile buluşacak
YEREL HABERLER Vezirköprü'de 36 bin 950 fidan toprak ile buluşacak
Samsun'da bazı okullarda eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Samsun'da bazı okullarda eğitime kar engeli
Samsun'un 7 ilçesinde okullara 'kar' tatili
YEREL HABERLER Samsun'un 7 ilçesinde okullara 'kar' tatili
Samsun'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu
YEREL HABERLER Samsun'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi ...
Samsun’da Nevruz Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Samsun’da Nevruz Bayramı kutlandı
Çarşamba'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgasında kan aktı: 1 ölü
YEREL HABERLER Çarşamba'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgasında kan aktı: ...
Hastane yerine tamirhaneye götürülen yaralı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hastane yerine tamirhaneye götürülen yaralı hayatını ...
Mahkeme keşif yaparken silahlı saldırıda öldürüldü
YEREL HABERLER Mahkeme keşif yaparken silahlı saldırıda öldürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.