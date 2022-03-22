Çiçeklerin geliri kırsal mahalle okullarına

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) ekilen 80 bin çiçek yetiştirilip satılarak, geliri kırsal mahalle okullarına kütüphane, bilgisayar laboratuvarı gibi ihtiyaçların karşılanmasında kullanılacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, sosyal sorumluluk projesi kapsamında OMÜ öğrenci toplukları tarafından düzenlenen çiçek ekim etkinliğine katıldı. Proje kapsamında Çevre Düzenleme Müdürlüğü’nün desteğiyle 80 bin adet mevsimlik çiçek, Ziraat Fakültesi seralarında toprakla buluşturuldu. Daha sonra yetiştirilecek bu ürünlerin satılmasıyla elde edilecek gelirin bir kısmı projenin sürdürülebilirliğinde bir kısmı da kırsal mahalle okullarına kütüphane, bilgisayar laboratuvarı gibi ihtiyaçların karşılanmasında kullanılacak.

Sosyal sorumluluk projesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Proje kapsamında kazanılan parayla belirlenen köylerde, özellikle kütüphane yaptırmak istiyoruz. İnşallah öğrenci arkadaşlarımla birlikte köylere ihtiyaç duyulan hizmetleri yapmak için beraber gideceğiz. Projeyle çiçekler kitaba dönüşsün istiyoruz. Ayrıca alanında uzman görevli arkadaşlarımızla köylerde diş taraması, göz kontrolü ve tiyatro gibi etkinliklerle sosyal sorumluluk üstlenmek istiyoruz. Yarın hayata atıldığınızda aynı sorumlulukla toplumda olup bitenleri görmenizi, ihtiyacı olan insanlara duyarlı olmanızı istiyoruz. Bu aslında eğitimin bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.