Samsun'un 4 ilçesinde okullara 'kar' tatili

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Mustafa İNAN/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Kentte özellikle yüksek kesimlerdeki ilçelerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının süreceği bilgisi üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; Asarcık, Ayvacık, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde çarşamba günü için ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Mustafa İNAN

2022-03-22 23:00:09



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