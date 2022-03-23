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Çevre il ve ilçelerden bırakılan köpekler bir ilçenin en büyük sorunu oldu İlkadım’a bırakılan başıboş köpekler tehlike oluşturmaya devam ediyor Akça: “3 ayda 3 bine yakın başıboş sokak köpeğini barınağa teslim ettik”

İHA

Çevre il ve ilçelerden bırakılan köpekler bir ilçenin en büyük sorunu oldu İlkadım’a bırakılan başıboş köpekler tehlike oluşturmaya devam ediyor Akça: “3 ayda 3 bine yakın başıboş sokak köpeğini barınağa teslim ettik”

Çevre ilçe ve illerden Samsun’un İlkadım ilçesine bırakılan başıboş köpekler, insanlar için büyük tehlike oluşturuyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, İlkadım ilçe sınırları içerisinde bulunuyor. Durum böyle olunca bazı ilçe belediyelerinin sokak hayvanlarından sorumlu ekipleri, kendi ilçelerinde topladıkları sokak köpeklerini İlkadım ilçesindeki barınağa getirerek işlemlerini yaptırıp, geri teslim alıyorlar. İlkadım Belediyesi yetkilileri de bu köpeklerin barınaktan alındıktan sonra diğer ilçe belediyeleri tarafından ait oldukları ilçelere değil de İlkadım sınırlarına bırakıldığını iddia ederek, tüm belediyelerin sorumlu davranmasını bekliyor.
İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında 5683 adet başıboş sokak köpeğini ilçe sınırlarından toplayarak Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim etti. Bu yıl da ilk 3 ayda şimdiye kadar 3 bine yakın sokak hayvanını ilçelerinden toplayarak hayvan barınağına teslim eden İlkadım Belediyesi ekipleri son olarak Ordu’dan İlkadım’a bırakılan 2 adet köpek tespit etti. Artık çevre illerden de ilçelerine köpek bırakıldığını belirten İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Onur Akça, kulak küpeleri kesilen köpeklerin çip numaralarından Ordu iline kayıtlı olduğunu tespit ettiklerini ifade etti.

“3 ayda 3 bine yakın başıboş sokak köpeğini barınağa teslim ettik”
Geçen yıl 1 yılda topladıkları sokak köpeği sayısına bu yılın ilk 3 ayı bitmeden yaklaştıklarına ve ilçedeki yabancı başıboş köpek sayısının giderek arttığına değinen Sağlık İşleri Müdürü Onur Akça, “İlkadım Belediyesi olarak büyük bir sıkıntımız var. Birçok ilçe ve illerden ilçemiz sınırlarına sokak köpekleri bırakılıyor. Hatta en son Ordu’dan ilçemize köpek bırakıldığını tespit ettik. Köpek kısırlaştırılması konusunda Samsun Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde hareket etsek de 2021 yılında 5683 sokak hayvanını kısırlaştırmak üzere barınağa teslim etmişiz. Bu yıl şimdiye kadar ise 2993 sokak hayvanını teslim ettik. Yoğun bir çalışma yapmamıza rağmen bunlar yeterli gelmiyor çünkü diğer ilçe ve illerden her gün çok sayıda köpek ilçemize bırakılıyor” dedi.

“Ordu’dan Samsun’a başıboş sokak köpeği bıraktılar”
Son tespit ettikleri sokak köpeklerinin Ordu ilinden Samsun’a bırakıldığını belirten Onur Akça, “Aldığımız son ihbarda ekiplerimiz saldırı şikayeti üzerine olay yerine gitti. 2 köpeği büyükşehir belediyesinin hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine götürdü. Burada kulak küpeleri kesilen köpeklerin çip numaralarına bakıldı ve bu numaralardan köpeklerin Ordu’dan getirildiği tespit edildi. Ordu’da olması gereken sokak köpeklerinin İlkadım Gürgen Dağı’nda bulunması, iyi niyetle yorumlanacak bir şey değil. Büyük ihtimal bu köpekler açlığa terkedildi. Çünkü Gürgen Dağı hayvanların beslenebileceği bir alan değil. Sorun git gide büyüyor ve daha da büyüyeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

“Barınağa getirdikleri köpekleri ilçemize bırakıp, gidiyorlar”
Bazı ilçe belediyelerinin kendi ilçelerindeki sokak köpeklerini İlkadım’a bıraktığını söyleyen Akça, şu ifadeleri kullandı:
“Köpeklerin yoğun olduğu yerlerde köpekler kendilerine bir lider seçerler ve bu lider eşliğinde saldırganlaşabilir. Aç kaldıkları durumlarda ya da tehlikede hissettiklerinde insanlara saldırabilirler. Bu saldırılar yoğunlaştığında da vatandaşlardan şikayetler artar. Hatta yapılan bir araştırmada geçen yıl Türkiye’de 417 vatandaş köpekler tarafından yaralanmış. Bazı belediyeler kendi ilçelerinde bu sıkıntıyı çekmemek için diğer ilçelere hayvanları salıyorlar. Durum böyle olunca da köpek salımı yapılan ilçelerde köpek gruplaşması çok fazla artıyor. Her ilçe kendi köpeğine sahip çıksa, kısırlaştırma işlemi sonrası kendi ilçesine salım yapsa hiçbir ilçede bu kadar büyük sorun olmaz. Hayvan barınağı İlkadım ilçesi sınırlarında bulunuyor. İlçe belediyeleri barınağa hayvan götürdüğünde işlemleri ve tedavileri yapılan köpekler tekrar ilçe ekiplerine kendi ilçelerine salınmak üzere geri veriyor. Köpekleri alan ilçe belediyelerin ekipleri ise geri verilen hayvanları kendi ilçelerine götürmektense İlkadım’da bırakıyorlar. Ya da barınağa götürüyormuş gibi yola çıkıp, küpesiz bir şekilde barınağa gitmeden köpekleri İlkadım sınırlarına bırakıyorlar. Bu şekilde ne yazık ki İlkadım’daki başıboş sokak köpeği sayısı oldukça artıyor. Bu durumdan kırsalda yaşayan vatandaşlar da çok mağdur oluyorlar.”

Kulakları kesilmiş
İlkadım Belediyesi Sağlık işleri ekipleri 2022 yılında bugüne kadar 2 bin 993 adet başıboş sokak köpeğini toplayarak, barınağa teslim etti. Barınağa teslim edilen sokak köpeklerinin birçoğunun küpesiz olduğu belirlenirken bazı köpeklerin ise hangi il ve ilçeden olduğu anlaşılmasın diye kulaklarının kesildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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