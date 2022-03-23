Samsunspor ligin en çok gol atan 2. takımı 1 maç eksiği olan Samsunspor 27 maçta 45 gol attı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, rakiplerinden 1 maç eksiği olmasına rağmen 27 maçta attığı 45 golle ligin en çok gol atan 2. takımı oldu.

19 takımlı sezonun ilk haftasını BAY geçen Samsunspor, oynadığı 27 maçta rakip filelere 45 gol atma başarısı gösterdi. Samsunspor attığı 45 golle 28 maçta 47 gol atan Ümraniyespor’un ardından ligde en çok gol atan 2. takım olma başarısı gösterdi. Samsunspor ve Ümraniyespor maç başına 1,7 gol ortalaması ile bu istatistikte ise birinciliği paylaştılar.

Ligde şu ana kadar en çok gol atan takımlar Ümraniyespor (47), Samsunspor (45), İstanbulspor (44), MKE Ankaragücü (43), Bandırmaspor (42), Eyüpspor (41), B. B. Erzurumspor (41), Menemenspor (36), Keçiörengücü (34), Adanaspor (32), Gençlerbirliği (32), Manisa FK (31), Boluspor (31), Altınordu (31), Bursaspor (29), Kocaelispor (26), Denizlispor (26), Tuzlaspor (24) ve Balıkesirspor (20) olarak sıralandı.

45 gol atan Samsunspor’da atılan gollerden 41’i kendi futbolcularından gelirken, 4 gol ise rakipler tarafından kendi kalesine atıldı. Samsunspor’da gol dağılımı ise şu şekilde oldu:

Yasin Öztekin (12), Tomane (9), Moryke Fofana (7), Hasan Kılıç (6), Melik Okutan (2), Berk Taşkın (1), Diomande (1), Cihan Kahraman (1), Osman Çelik (1) ve Vukan Savicevic (1).

Samsunspor ligin 30. Hafta müsabakasında kendi sahasında Bandırmaspor ile karşılaşacak.

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