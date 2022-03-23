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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşamba Ticaret Borsası'ndan üyelerine hukuki danışmanlık hizmeti

İHA

Çarşamba Ticaret Borsası'ndan üyelerine hukuki danışmanlık hizmeti

Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB), üyelerinin iş hayatında karşılaştıkları sorunları çözüme kavuşturabilmek amacıyla borsa üyelerine hukuki danışmanlık hizmeti vermeye başladığını duyurdu.
Çarşamba Ticaret Borsası Hukuk Danışmanı ve Samsun Barosu avukatlarından Berivan Yaralı tarafından verilecek olan hukuki danışmalık hizmeti kapsamında borsa üyeleri, sözleşmeler, kurumsal takip ve şirketler hukuku, iş hukuku ve kişisel verilerin korunması, enerji hukuku, eşya hukuku ve eser sözleşmeleri, finans ve sermaye piyasası hukuku, fikri ve sınai mülkiyet hukuku, bilişim ve internet hukuku, rekabet hukuku, dava takibi ve uyuşmazlık çözümü, icra hukuku ve alacak takibi, ticari işletme hukuku, tarım hukuku ve uluslararası hukuk gibi alanlarda bireysel danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Borsa üyelerine iş hayatında profesyonel destek
Borsa tarafından verilecek bu hukuki danışmanlık hizmeti ile üyelerin sürdürdükleri iş alanlarında ticari hakların ve ilgili oldukları kanunların, gerçekleştirdikleri ticari ilişkilerdeki hukuki süreçlerin, faaliyet gösteren üyelerin tüm alanlardaki hukuki haklarının ve yararlanabileceği tüm hizmetlerin tek bir merkezde toplandığı ve üyelerin faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.
Hayata geçirilen hukuki danışmanlık hizmeti ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, firmaların alım satım, insan kaynakları, sözleşmeler ve diğer ticari faaliyetlerde bir sorun yaşamamaları için hukuk danışmanlığı hizmeti almasının önemli olduğunu dile getirdi. Uzman bir avukat desteğiyle iş hayatında oluşabilecek sorunların önüne geçilebileceğini vurgulayan Yılmaz, yeni hizmetleri ile üyelerine iş hayatının her alanında destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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