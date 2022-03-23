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Başkan Sandıkçı: “Yaşlılara saygı bir gün değil, bir ömür olmalı”

İHA

Başkan Sandıkçı: “Yaşlılara saygı bir gün değil, bir ömür olmalı”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ dolayısıyla Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki yaşlıları ziyaret etti.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ dolayısıyla Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki yaşlıları ziyaret etti. Yaşlıların memnuniyetle karşıladıkları ziyaret birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Yaşlılardan oratoryo gösterisi ve şiir dinletisi
Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen ziyarette yaşlılardan ve huzurevi personelinden oluşan bir sanat ekibi sundukları Çanakkale oratoryosu, şiir ve müzik dinletisi ile ziyaretçilere sürpriz yaptı. Duygulu anların paylaşıldığı gösterinin ardından Samsun’un ilçeleri arasında düzenlenen Yaşlılar Evi Bocce Turnuvası’nda derece elde eden yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

“Yaşlılara saygı bir gün değil, bir ömür olmalı”
Yaşlılara çiçek takdim edip onlarla bir süre sohbet eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Yaşlılarımız baş tacımızdır. Onların mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesi adına tüm imkanlarımızla yanlarındayız. Tecrübeleriyle bizlere yol gösteren çınarlarımızın ‘Yaşlılara Saygı Haftası’nı kutluyorum. Onlara duyduğumuz, saygıyı, sevgiyi, hürmeti bir gün ya da bir hafta değil; ömür boyu göstermemiz gerekmektedir. Allah onları başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.
‘Yaşlılara Saygı Haftası’ münasebetiyle gerçekleştirilen programın sonunda pasta merasimi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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