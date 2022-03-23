Dünya Şiir Günü etkinliği

Dünya Şiir Günü'nde, Samsunlu Sanatçılar Derneği (SASAD) ve İlkadım Belediyesi iş birliğinde Dünya Şiir Günü programı gerçekleştirildi.

Acem Tekkesi Kültür Evi'nde gerçekleşen konferansta yazarşair Ersin Erge, "Türk Şiirinde Akımlar ve 3. Yeni Şiir Hareketi" konulu konferans verdi. Konferansa; şairler, yazarlar, belediye encümen üyeleri, sivil toplum örgütlerinin başkanları, sanatçılar, üniversite öğrencileri, esnaf ve bürokratlar ile şiir severler katıldı.

UNESCO tarafından ilan edilen Dünya Şiir Günü'nde Ersin Erge, Cumhuriyet dönemi Türk şiir akımlarını örnekler vererek anlattı. Erge, kendi yazdığı 3. Yeni Şiir Hareketinin 12 maddelik manifestosunu açıkladı.

Erge dinleyicileri Türk şiir hareketleri içerisinde yolculuğa çıkararak günümüz şiirini anlattı. Erge, “Halkından uzak olan şiirin hele de insanlığa yararı olmayan şiirin yaşama şansı yoktur. Şiir hayattır, ışıktır, umuttur, inanıştır. Şiir insana adanmanın bilinci içerisinde, bireyin diyalektiğidir. Çünkü şiir insanı, insana anlatır. Yaşamı söyler. Güzellikler oluşturup doğruyu söyleyip, ufkun ötesini gösterir. Şiir, savaşsız, sömürüsüz, eşit, özgür ve adaletli bir dünya için etkin sanattır. Bu sanatta 3. Yeni Şiir Hareketim ile anlamlılığı, manayı savunarak, has şiire ulaşmak hedefimdir. Zira şiir ulusal sanatın çağrışımlı dilidir. Bu dilde hedef evrensellik olmalıdır. Temennim bir gün benim de ‘Barış’ şiirim Birleşmiş Milletler Binası’na yazılır” dedi.

Program Ersin Erge’ye çiçek takdimi ile son buldu.

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