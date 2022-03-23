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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Binlerce ağaç bakımdan geçti

İHA

Binlerce ağaç bakımdan geçti

Samsun Büyükşehir Belediyesi, son 3 ayda 7 bin ağacı bakıma aldı. Ağaçlara hastalık bulaşıp bulaşmadıklarını kontrol eden Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kuruyan dalları budayarak, zararlı böceklerin istilasına karşı da ilaçlama yaptı.
Büyükşehir Belediyesi, Samsun’da ağaçları, titizlikle koruyor. Park ve bahçelerde vatandaşların rahat nefes almasını sağlayan ağaçlar, kentin estetik görünümüne de katkı veriyor. Doğal yaşam alanlarının artırılmasına yönelik çevre projelerine ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, kentte ekolojik dengenin korunmasına da özen gösteriyor.
17 ilçedeki ana bulvarlar ile cadde ve parklardaki ağaç ve çiçek türlerinin belli periyotlarla bakımını yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, ilkbahar mevsimi çalışmalarına başladı. Çalışmaya kentteki park ve doğal yaşam alanlarından başlayan ekipler, başta ibreli tür olmak üzere tüm ağaç türlerini tek tek muayene ediyor. Özellikle çam kese böceklerinin istila tehdidi altındaki çam ağaçların iç kısımlarına kadar bakan ekipler, hastalık belirtisi olup olmadığını gözlemliyor.
Herhangi bir hastalık veya böcek istilası görülmesi halinde ilaçlamayla ömürlerini uzatan ekipler, budama ve şekillendirme çalışmasıyla da çam ağaçlarını gençleştiriyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ekrem Şahin, son 3 aydaki çalışmalarda 7 bin ağacı kontrol ettiklerini söyledi. Toplamda 20 bin ağacı muayene edeceklerini ifade eden Şahin, “Her canlının bakıma ihtiyacı var. Bir bitkimizin sağlıklı büyümesi ve hayatta kalması için beslemek, budamak ve periyodik kontrolleri büyük önem taşıyor. Ağaçlarımızı hastalık veya zararlılardan korumak amacıyla 12 ay çalışıyoruz. Ekiplerimizle tarihi veya yaşlı olanlarla birlikte il genelindeki bütün ağaçları periyodik olarak kontrol ederek, bakımlarını yapıyoruz. İbreli ağaçlarımızın içten kurumalarını önlemek için form ve şekil budaması yapıyoruz. Topraktan su almaya başlayacakları dönemlerde de kısa sürede yeşermeleri için özel bir gübre vererek, daha hızlı ve aktif besleme programına başlayacağız. Ayrıca birçok caddemizde ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışması yapacağız. Şehrimizin yeşiline yeşillik, rengine renk katmak için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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