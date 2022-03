Yaşlılar ve down sendromlu çocukların bocce mücadelesi

Samsun'da düzenlenen ‘Bocce Turnuvası’nda yaşlılar ile down sendromlu çocuklar, mücadele etti.

Eğlenceli anların yaşandığı maçı ise sevgi kazandı. Turnuva sonrasında da yaşlılar, Hobi Atölyesi El Sanatları Sergisi açtı.

Down Sendromu Farkındalık Günü ve Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, spor turnuvası organize etti. Yaşlılar ve Down Sendromlu çocuklar arasındaki iletişimi güçlendirerek, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan turnuvaya yaşlılar ve engelli çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Yaşlı Destek (YADES) Projesi kapsamında 2 yıl önce Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bahçesinde hizmete giren Bocce Spor Tesisi’nde yapılan turnuvada, huzurevi sakinleri takımı ile özel gereksinimli çocuklar takımı karşı karşıya geldi. Üniversite öğrencilerinin de katıldığı turnuvada renkli görüntülere sahne oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı bocce turnuvasında oyuncular, hem spor yaptı hem de doyasıya eğlendi.

İlk kez yapılan turnuva sonrası yaşlılar ile down sendromlu çocuklar, birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek topluma birlik ve beraberlik mesajı verdi. Heyecanlı ve keyifli geçen mücadelenin kazananı karşılıklı sevgi ve saygı oldu.



Huzurevi El Sanatları Sergisi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün destekleriyle yaşlılar, Cumhuriyet Meydanı’nda ‘Huzurevi El Sanatları Sergisi’ açtı. Huzurevinden dışarı çıkmadıkları pandemi döneminde hobi atölyesinde ürettikleri el sanatları ürünlerini sergileyerek, halkın beğenisine sundu. Sergi ile zamanlarını üretim yaparak değerlendirdiklerini gösteren huzurevi sakinleri, satışlardan elde edecekleri geliri de yine üretimi geliştirmek ve artırmak için kullanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.