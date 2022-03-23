Dünya Tiyatro Günü’nde çocuklara müjde

Çarşamba Belediyesi, Dünya Tiyatro Günü’nde “Palyaço Joy” isimli müzikli oyunla çocuklarla bir araya geliyor. 27 Mart Pazar günü, saat 15.00’te Cemil Şensoy Kültür Merkezinde ücretsiz olarak gerçekleşecek oyuna, tüm çocuklar katılabilecek.

Çarşamba Belediyesince, ilçede kültür sanat faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ne özel organize edilen ‘Palyaço Joy’ isimli müzikli çocuk oyunuyla, çocukları eğlence dolu anlar bekliyor. Ücretsiz olarak gerçekleşen programda, çocuklar hem Dünya Tiyatro Günü’nü kutlayacak hem de aileleriyle birlikte güzel bir hafta sonu eğlencesi yaşayacaklar.



Tiyatro gününde çocuklar tiyatroya

Dünya Tiyatro Günü’nde çocukları tiyatroyla buluşturacaklarını ifade eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Dünya Tiyatro Günü’ne özel çocuklarımız için böyle bir program organize ettik. Hem tiyatroyla tanışsınlar, tiyatroyu sevsinler hem de hafta sonlarını güzel değerlendirsinler istedik. Çocuklarımızın, gençlerimizin sanatla, sporla, bilimle iç içe büyümeleri en büyük temennimiz, gayemiz. Bu kapsamda da projeler ortaya koymayı, ilçemizde kültürel ve sportif faaliyetleri desteklemeyi sürdürüyoruz. On bir ayın sultanı Ramazan’a kavuşmak üzereyiz. Ramazan ayında da sürpriz programlarımız hemşehrilerimizi bekliyor. Yaz aylarında da yine birbirinden güzel etkinliklerle vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Dünya Tiyatro Günü’nde de çok güzel bir program olacağına, çocuklarımızın keyifli vakit geçireceklerine şüphemiz yok. Tüm çocuklarımızı 27 Mart Pazar günü, saat 15.00’te Cemil Şensoy Kültür Merkezimize bekliyoruz” diye konuştu.

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