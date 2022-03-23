Rusya ambargosu Türkiye'ye fırsatları ve sıkıntıları beraber sunuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rusya ambargosu Türkiye'ye fırsatları ve sıkıntıları beraber sunuyor

İHA

Rusya ambargosu Türkiye'ye fırsatları ve sıkıntıları beraber sunuyor

Dünyanın en büyük kereste üreticisi olan Rusya’ya yapılan yaptırımların sektöre etkilerine yönelik değerlendirmede bulunan kereste ve orman ürünleri üreticisi Ahmet Karaköse, durumun Türkiye’den talebi artırarak fırsat oluşturacağını fakat fiyatların da bu dönemde artabileceğini belirtti.
Rusya’dan kereste ithalatında Türkiye’ye kısıtlama olmadığını ancak gümrük kapıları ve gemi ticaretinde bir yavaşlık olduğunu belirten Ahmet Karaköse, “Şu anda Rusya’ya bir kısıtlama yok. Ben geçen de para gönderdim. Herhangi bir engelle karşılaşmadım. Sadece engel şu anda geliş yönünde var. Ticaretimizde bir sıkıntı yok. Rusya’da şu an benim bir gemim hazır orada getiremiyorum. Gemi gitmiyor. Tırlar gelmiyor. Gürcistan sınırında da şu anda yığılma var. Azerbaycan üzerinden Türkiye’ye sokmayı düşünüyoruz. Yeniden aktarımla vagonlarla Azerbaycan’a inecek. Azerbaycan’dan da tırlara yüklenip Türkiye’ye gelecek. Bu da maliyetli” dedi.
Rusya’ya uygulanan ambargolar nedeniyle Türkiye’ye olan talebin artacağını ancak bunun da fiyatları artırabileceğini belirten Ahmet Karaköse, “Şu anda Avrupa bizden mal almak zorunda kalacak. Çünkü bizi kullanacaklar büyük bir ihtimalle. Çünkü onlar oradan mal alamadığı için. Bugün İtalya, Fransa, İngiltere en yoğun Almanya ve bütün Avrupa ülkeleri oradan mal çekiyor. Bunlara mal gitmeyince ne yapacak. Dünyada kereste üreticisi zaten Finlandiya ve Rusya’dır. Finlandiya’nın zaten fiyatları yüksek Rusya ve Ukrayna vardı o da kapandı. Rusya’da şu anda mal vermediği için onlara bizim üzerimizden büyük firmalar mal çekme tedarikine gidecekler. Ama bu da maliyetleri etkileyecek tabi” diye konuştu.
Bunun bir örneğinin şu anda plywood’da görüldüğünü söyleyen Karaköse, “En büyük sıkıntı plywood’da şu anda. Orada da şöyle bir sıkıntı var. Avrupa, yurt dışından Rusya’dan Ukrayna’dan alamadığı için bizim Türkiye’ye, Türk firmalarının fabrikalarına yöneldi. Bugün Erbaa’da büyük bir fabrika var Avrupa’ya çalışan, Gaziantep’te, Sakarya’da da var. Bunlar şimdi yurt dışında bağlantılarını kurdular. İster istemez bizim fiyatlarımızın üstünde satış yapıyorlar. Şu andaki satışları da çok yüksek. Biz bir ay sonrasına iki ay sonrasına gün alıyoruz. Fiyatların önüne geçme şansımız yok. Ne kadar nerede duracağı da belli değil şu anda. En büyük sıkıntımız da bu. Her ay fiyatlar artıyor” şeklinde konuştu.
Fiyatların gidişatıyla ilgili tahminlerini de paylaşan Karaköse, “5 ay önce 2 bin TL’ye, bin 500 TL’ye giden tomruklar şu anda 4 bin 500, 5 bini gördü. Her ay 500 TL, 1000 TL artışta. Nerede duracağını da bilemiyoruz. Kimsenin bir şey yaptığı da yok. Yapacak bir durum da yok. Talep var. 2 ay sonra iç piyasa açılacak. İnşaatlığın bugün 6 bin 500, 7 bin TL’yi göreceğini tahmin ediyorum. Çünkü bugün 3 bin TL’ye inşaatlık satılıyor tomruk, 5 bin 500 6 bin TL’ye hızardan çıkar. Yüzde 2025 de kar edecek bu arkadaş. 6 bin 5007 bin TL inşaatlığı ön görüyorum, doğramalığın da 10 bin12 bin civarında, plywood’un da 850 – 900 bandına çıkacağını tahmin ediyorum. Bir sene önce bana bunu sorsaydınız bu rakamları kesinlikle telaffuz edemezdim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Haksız fiyat artışı yapan 13 işletmeye tutanak tutuldu
YEREL HABERLER Haksız fiyat artışı yapan 13 işletmeye tutanak ...
Hemşire adaylarından ücretsiz sağlık taraması ve eğitimi
YEREL HABERLER Hemşire adaylarından ücretsiz sağlık taraması ve ...
Dünya Tiyatro Günü’nde çocuklara müjde
YEREL HABERLER Dünya Tiyatro Günü’nde çocuklara müjde
Yaşlılar ve down sendromlu çocukların bocce mücadelesi
YEREL HABERLER Yaşlılar ve down sendromlu çocukların bocce ...
Binlerce ağaç bakımdan geçti
YEREL HABERLER Binlerce ağaç bakımdan geçti
Tarımsal Faaliyetlerde Su Verimliliği Paneli
YEREL HABERLER Tarımsal Faaliyetlerde Su Verimliliği Paneli
Bafra, yeni galericiler sitesine kavuşuyor
YEREL HABERLER Bafra, yeni galericiler sitesine kavuşuyor
Dünya Şiir Günü etkinliği
YEREL HABERLER Dünya Şiir Günü etkinliği
Başkan Sandıkçı: “Yaşlılara saygı bir gün değil, bir ömür olmalı”
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “Yaşlılara saygı bir gün değil, bir ...
Cinsel istismardan 110 yıl hapsi istenen öğretmen: Çocuklara sevgimi gösterdim
YEREL HABERLER Cinsel istismardan 110 yıl hapsi istenen öğretmen: ...
"Kırmızı et fiyatlarının düşmesi için dişi malların kesilmemesi ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerekir"
YEREL HABERLER "Kırmızı et fiyatlarının düşmesi için dişi malların ...
Samsun'da kazada yaralanan genç kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da kazada yaralanan genç kadın hayatını ...
'Ucube' alt geçitte yine kaza: 1'i bebek 2 yaralı
YEREL HABERLER 'Ucube' alt geçitte yine kaza: 1'i bebek 2 yaralı
Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 400 bini aştı
YEREL HABERLER Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 400 bini aştı
Çarşamba Ticaret Borsası'ndan üyelerine hukuki danışmanlık hizmeti
YEREL HABERLER Çarşamba Ticaret Borsası'ndan üyelerine hukuki ...
Başkan Kılıç'tan mutluluk ulaştıran proje Termeli bebekler hayata mutlulukla 'merhaba' diyor
YEREL HABERLER Başkan Kılıç'tan mutluluk ulaştıran proje Termeli ...
Samsunspor ligin en çok gol atan 2. takımı 1 maç eksiği olan Samsunspor 27 maçta 45 gol attı
YEREL HABERLER Samsunspor ligin en çok gol atan 2. takımı 1 maç ...
Çevre il ve ilçelerden bırakılan köpekler bir ilçenin en büyük sorunu oldu İlkadım’a bırakılan başıboş köpekler tehlike oluşturmaya devam ediyor Akça: “3 ayda 3 bine yakın başıboş sokak köpeğini barınağa teslim ettik”
YEREL HABERLER Çevre il ve ilçelerden bırakılan köpekler bir ilçenin ...
Suriyeli genç, annesini cam parçasıyla yaraladı
YEREL HABERLER Suriyeli genç, annesini cam parçasıyla yaraladı
Samsun'un 4 ilçesinde okullara 'kar' tatili
YEREL HABERLER Samsun'un 4 ilçesinde okullara 'kar' tatili
Samsun’da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da silahlı kavga: 1 yaralı
Samsun'da bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara
YEREL HABERLER Samsun'da bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara
Hastane yerine tamirhaneye götürülen yaralının ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hastane yerine tamirhaneye götürülen yaralının ...
Para kazanma vaadiyle 108,5 bin lira dolandırıldı
YEREL HABERLER Para kazanma vaadiyle 108,5 bin lira dolandırıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.