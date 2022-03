Rusya ambargosu Türkiye'ye fırsatları ve sıkıntıları beraber sunuyor

Dünyanın en büyük kereste üreticisi olan Rusya’ya yapılan yaptırımların sektöre etkilerine yönelik değerlendirmede bulunan kereste ve orman ürünleri üreticisi Ahmet Karaköse, durumun Türkiye’den talebi artırarak fırsat oluşturacağını fakat fiyatların da bu dönemde artabileceğini belirtti.

Rusya’dan kereste ithalatında Türkiye’ye kısıtlama olmadığını ancak gümrük kapıları ve gemi ticaretinde bir yavaşlık olduğunu belirten Ahmet Karaköse, “Şu anda Rusya’ya bir kısıtlama yok. Ben geçen de para gönderdim. Herhangi bir engelle karşılaşmadım. Sadece engel şu anda geliş yönünde var. Ticaretimizde bir sıkıntı yok. Rusya’da şu an benim bir gemim hazır orada getiremiyorum. Gemi gitmiyor. Tırlar gelmiyor. Gürcistan sınırında da şu anda yığılma var. Azerbaycan üzerinden Türkiye’ye sokmayı düşünüyoruz. Yeniden aktarımla vagonlarla Azerbaycan’a inecek. Azerbaycan’dan da tırlara yüklenip Türkiye’ye gelecek. Bu da maliyetli” dedi.

Rusya’ya uygulanan ambargolar nedeniyle Türkiye’ye olan talebin artacağını ancak bunun da fiyatları artırabileceğini belirten Ahmet Karaköse, “Şu anda Avrupa bizden mal almak zorunda kalacak. Çünkü bizi kullanacaklar büyük bir ihtimalle. Çünkü onlar oradan mal alamadığı için. Bugün İtalya, Fransa, İngiltere en yoğun Almanya ve bütün Avrupa ülkeleri oradan mal çekiyor. Bunlara mal gitmeyince ne yapacak. Dünyada kereste üreticisi zaten Finlandiya ve Rusya’dır. Finlandiya’nın zaten fiyatları yüksek Rusya ve Ukrayna vardı o da kapandı. Rusya’da şu anda mal vermediği için onlara bizim üzerimizden büyük firmalar mal çekme tedarikine gidecekler. Ama bu da maliyetleri etkileyecek tabi” diye konuştu.

Bunun bir örneğinin şu anda plywood’da görüldüğünü söyleyen Karaköse, “En büyük sıkıntı plywood’da şu anda. Orada da şöyle bir sıkıntı var. Avrupa, yurt dışından Rusya’dan Ukrayna’dan alamadığı için bizim Türkiye’ye, Türk firmalarının fabrikalarına yöneldi. Bugün Erbaa’da büyük bir fabrika var Avrupa’ya çalışan, Gaziantep’te, Sakarya’da da var. Bunlar şimdi yurt dışında bağlantılarını kurdular. İster istemez bizim fiyatlarımızın üstünde satış yapıyorlar. Şu andaki satışları da çok yüksek. Biz bir ay sonrasına iki ay sonrasına gün alıyoruz. Fiyatların önüne geçme şansımız yok. Ne kadar nerede duracağı da belli değil şu anda. En büyük sıkıntımız da bu. Her ay fiyatlar artıyor” şeklinde konuştu.

Fiyatların gidişatıyla ilgili tahminlerini de paylaşan Karaköse, “5 ay önce 2 bin TL’ye, bin 500 TL’ye giden tomruklar şu anda 4 bin 500, 5 bini gördü. Her ay 500 TL, 1000 TL artışta. Nerede duracağını da bilemiyoruz. Kimsenin bir şey yaptığı da yok. Yapacak bir durum da yok. Talep var. 2 ay sonra iç piyasa açılacak. İnşaatlığın bugün 6 bin 500, 7 bin TL’yi göreceğini tahmin ediyorum. Çünkü bugün 3 bin TL’ye inşaatlık satılıyor tomruk, 5 bin 500 6 bin TL’ye hızardan çıkar. Yüzde 2025 de kar edecek bu arkadaş. 6 bin 5007 bin TL inşaatlığı ön görüyorum, doğramalığın da 10 bin12 bin civarında, plywood’un da 850 – 900 bandına çıkacağını tahmin ediyorum. Bir sene önce bana bunu sorsaydınız bu rakamları kesinlikle telaffuz edemezdim” ifadelerini kullandı.

