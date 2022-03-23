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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emzirme ve Relaktasyon Polikliniği açıldı

İHA

Emzirme ve Relaktasyon Polikliniği açıldı

Samsun’da hizmet veren VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde Emzirme ve Relaktasyon Polikliniği açıldı.
Anne Bebek Dostu Hastane unvanına sahip olan VM Medical Park Samsun Hastanesi bünyesinde Emzirme ve Relaktasyon Polikliniği hizmete girdi. Açılan poliklinikle anneleri yeterli ve sürdürülebilir bir şekilde emzirmeye yönlendirmek, ilk 6 ay su ihtiyacı dâhil bebeğin yaşam kaynağı olan anne sütünün önemini annelere aşılamak hedefleniyor. Emzirme ve Relaktasyon Polikliniği’nde anne sütü ve emzirmeye dair tüm hizmetler verilecek.
Anne adaylarına anne sütü ve emzirmenin önemi, anne bebek bağlanması (ten tene temas), doğru emzirme pozisyonu ve teknikleri, memede sorun (dolu meme, tıkalı meme, mastit ve apse vb.) olan anneleri bilgilendirme, anne ve bebeğin ayrı olduğu durumlarda sağım yöntemi ve teknikleri, emzik ve biberon kullanımının zararları hakkında bilgilendirme, anne sütü dışındaki beslenme şekillerinin ne zaman ve nasıl verilmesi gerektiği konusunda uygulamalı eğitimler verilecek. Doğum sonrası bebek hemşiresi ile anne ve bebek için gerekli desteğin sağlanmasının yanı sıra taburculuk sonrasında da anne sütü ve emzirme konusunda söz konusu olabilecek herhangi bir durumda Emzirme ve Relaktasyon Polikliniği aracılığıyla destek verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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