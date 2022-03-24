Fuat Çapa: “Direkt Süper Lig’e çıkma ümidini son haftaya kadar taşımak istiyoruz”

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Ümit edelim biz bu süreçte güzel sonuçlar alırken, üstümüzdeki takımlar puan kaybı yaşar ve biz de direkt çıkma ümidini son haftalara kadar taşımış oluruz. İnşallah bunu hep birlikte yaşarız” dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da Teknik Direktör Fuat Çapa, basın mensupları ile Nuri Asan Tesisleri’nde bir araya geldi. Göreve geldiği günden bu zamana kadar geçen süreyi değerlendiren Çapa, kalan 9 maç hakkındaki hedeflerini de paylaştı. 9 maçın tamamına galibiyet parolası ile çıkacaklarını ifade eden Fuat Çapa, direkt Süper Lig'e çıkma ümidini son haftalara kadar taşımak istediklerini belirtti.



“Direkt Süper Lig’e çıkma ümidini son haftaya kadar taşımak istiyoruz”

Ligde kalan 9 haftayı çok iyi değerlendirmek istediklerinin altını çizen Fuat Çapa, “Şehrin tekrar hareketlenmesi, inanması birlikteliği sağlaması tekrar ‘biz olduk’ demesi bu gayet olumlu bir dönüşüm aldı. Erzurumspor maçından önce atılan adımın, Erzurumspor galibiyetiyle atılan 2. adım ve Bandırmaspor maçının ardından da 3. adımı atarak inşallah adım adım değil koşarak sezon sonunu yakalamamız gerekiyor. Bunu da yakalarsak ümit ediyorum öncelik ilk 6 ama tabi hala 9 maçımız var. Bu 9 maçta olabilecek çok şey var. Bundan dolayı sadece 5., 6. olalım değil her maçı kazanıp, sezon sonunu kaçıncı sırada bitirebiliriz ona bakacağız. Ümit edelim biz bu süreçte güzel sonuçlar alırken, üstümüzdeki takımlar puan kaybı yaşar ve bizde bu yarışı direkt çıkma ümidini son haftalara kadar taşımış oluruz. İnşallah bunu hep birlikte yaşarız” diye konuştu.



“Talihsiz puan kayıplarını yaşamasak başka hesaplar yapıyor olacaktık”

Lig lideri Ankaragücü’nü yendikten sonra çok talihsiz puan kayıpları yaşadıklarını ve puan kayıplarının ikinci devredeki kredilerini tükettiğini söyleyen Çapa, “Biz Ankaragücü galibiyetinin ardından puan kaybettiğimiz Boluspor, İstanbulspor ve Tuzlaspor maçları ve sonrasındaki dönemde 34 puan daha fazla alsaydık şu anda başka şeyler konuşacaktık. 42 değil de 47 puanımız olacaktı. 1 maçımız da eksik, bu sefer değişik hesaplar yapmaya başlayacaktık. İlk devreden ikinci devreye aktaracağımız puan kaybetme kredisini Boluspor, İstanbulspor ve Tuzlaspor karşılaşmalarında tükettik. 2. devre ise Ümraniyespor maçında aldığımız mağlubiyetin etkisi Menemenspor maçına da yansıdı. Erzurumspor maçında daha önce yaşadığımız talihsizlikleri geride bırakmak zorundaydık. Erzurumspor maçında önceki karşılaşmalardan aldığımız dersleri sahada doğru uyguladık. Önemli olan bundan sonrası. Kalan 9 maça odaklanıp, bunu da sadece 9 maç olarak değil maç maç giderek, hesap yaparak girmek lazım. Her maçın kendi hikayesi var. Maçlara iyi bir şekilde hazırlanıp, Bandırmaspor maçında da taraftarlarımızı statta görerek, o desteği gerçek anlamda hissetmek istiyoruz. Milli takım arasını iyi değerlendirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Samsunspor, milli takım arasında kendi tesislerinde 2 Nisan’da oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

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