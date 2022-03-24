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Bakan Özer: “Tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranları inanılmaz derecede arttı” "Bakanlığın yaz kampları hayalinin pilot uygulamasını Samsun’dan başlatıyoruz”

İHA

Bakan Özer: “Tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranları inanılmaz derecede arttı” "Bakanlığın yaz kampları hayalinin pilot uygulamasını Samsun’dan başlatıyoruz”

Samsun’u ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okul öncesi 5 yaş okullaşma oranlarımız 2000'li yıllarda yüzde 14 iken, bugün yüzde 90'a çıktı. Ortaöğretimde bu oranlar yüzde 44'ten yüzde 90'a çıktı. Daha önce lise zamanında 2 öğrenciden biri zor şekilde okula erişebilirken, bugün herkes rahatlıkla erişebiliyor. Yükseköğretimde net okullaşma oranı yüzde 14'lerden yüzde 49 seviyelerine ulaştı" dedi.
Valilikte düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Bakan Özer, sonrasında Samsun’a yatırım müjdesi vererek, “Samsun’da şu an itibariyle bakanlığımızın yeni eğitim binaları yapma, güçlendirme, yık yap kapsamında yaklaşık 200 milyonluk bir yatırımı var. Bugünkü toplantı sonrasında bu yatırımı biz, 1 milyar 129 milyonluk yeni yatırımla, 1 milyar 324 milyona çıkartmış olduk. Hakikaten çok kapsamlı bir değerlendirme toplantısı sonucunda çok ciddi bir yatırımı Samsun’un eğitim kalitesini artırmayla ilgili kazandırmış bulunuyoruz” diye konuştu.
Samsun’a yapılacak yatırımda en büyük payın anaokullarına olduğunu söyleyerek 36 yeni anaokulu yapacaklarını bildiren Özer, 6'sı özel eğitim anaokulu olacak okullarla Samsun'daki anaokulu sayısının 43’ten 79'a çıkacağını dile getirerek, “Yeni yaptığımız ilkokul ve ortaokulların içinde açacağımız anaokullarını buna dahil etmedik. Onlarla birlikte muhtemelen 8090'ın üzerine çıkmış olacak. Yüzde 100 kapasiteyi artırmış olacağız" dedi.

"Samsun’a özel eğitim kampüsü kazandıracağız"
Mahmut Özer, açıklamasının devamında, “Bu toplantının en önemli sonuçlarından bir tanesi Samsun’da yeni bir özel eğitim kampüsü yapma kararı almamız. 2022 yılında İstanbul'da 4, Ankara'da 2 olmak üzere yeni özel eğitim kampüsleri yapma kararı aldık. Bu kampüslerde özel eğitim anaokulu var. Özel eğitim uygulama okulu 1,2,3 kademe var. Özel eğitim destek okulu var. Ve aileleri çocuklarını beklerken nitelikli zaman geçirecekleri mekanların olduğu, halk eğitim kurslarını aldıkları, çok güzel donatıların olduğu bir kampüs. En az 10 dönümlük arazinin içerisinde yapılacak. Özel eğitim kampüsünü de ilk defa Samsun'a da kazandırmış olacağız. Bu da yaklaşık 100 milyonluk maliyetle inşallah Samsun'a bir özel eğitim kampüsünü, tüm özel eğitim öğrencilerimize ve velilerin hizmetine sunmuş olacağız.”

"Bakanlığın hayalinin pilot uygulamasını Samsun’dan başlatıyoruz”
Samsun’a kazandırılacak diğer işlerden de söz eden Özer, “Yine yeni eğitim yatırımlarında 9 tane ilkokul ve ortaokul yapacağız. Bu kapsamda mevcut yatırım planında olmayan bugün itibarıyla ilave ettiğimiz Atakum ilçesine 1 ilkokul, 2 ortaokul, İlkadım ilçesine 1 ilkokul, 2 ortaokul, Çarşamba ilçemize 1 ilkokul ve Canik ilçemize 1 ilkokul ve 1 ortaokulu kazandıracağız. Şu anda Samsun’un hızlı bir şekilde çözmesi gereken konu mevcut okulların güçlendirme kapsamında olan okulları 2022 yılında tamamlanması. Bu kapsamda da 500 milyonluk yeni yatırımı güçlendirmelerin 2022 yılında tamamlanması için Samsun’a tahsis etmiş bulunuyoruz. Yaz kamplarının olduğu spesifik alanlar da oluşturacağız. Bu Bakanlık olarak bizim uzun zamandır hayalimizdi. Bu hayalin pilot uygulamasını Samsun’dan bugün itibarıyla başlatmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Cahit Zarifoğlu İlkokulu açılışı
Bakan Özer buradaki açıklamalarının ardından, Canik ilçesinde bu yıl hizmet vermeye başlayan Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nun açılışına katıldı. Özer okulda yaptığı konuşmada, bir duruşu, bir tavrı bulunan, ülkeye dair güzel hikayesi olan Cahit Zarifoğlu'nun isminin verildiği okulun açılışına katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

"Okullaşma oranları inanılmaz derecede arttı"
Son 20 yılda eğitimde inanılmaz dönüşüm yaşandığını kaydeden Bakan Mahmut Özer şöyle devam etti:
“Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yükseköğretimdeki okullaşma oranlarımız ilk defa gelişmiş ülkelerin oranlarına son 20 yılda ulaştı. Bazı rakamlar vererek bu durumu somutlaştırmakta fayda var. Okul öncesi 5 yaş okullaşma oranlarımız 2000'li yıllarda yüzde 14 iken, bugün yüzde 90'a çıktı. Ortaöğretimde bu oranlar yüzde 44'ten yüzde 90'a çıktı. Daha önce lise zamanında 2 öğrenciden biri zor şekilde okula erişebilirken, bugün herkes rahatlıkla erişebiliyor. Yükseköğretimde net okullaşma oranı yüzde 14'lerden yüzde 49 seviyelerine ulaştı. Yani tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranları inanılmaz derecede arttı.”
Eğitim seferberliğinin bir diğer başarısının da demokratik bir eğitim sistemi inşa etmek olduğunu anlatan Bakan Özer konuşmasını şöyle tamamladı:
"Hatırlayın, bu ülkede başörtülüler eğitime erişemiyordu, yüksek öğretime ulaşmak için yurt dışına gidiyordu. O gün anayasal hakkı olan eğitime erişmesine engel olunan kadınlar hakkında konuşmayanların bugün kadına şiddetle ilgili konuşmaya hakları yoktur. Katsayı adaletsizliği 1999 yılında uygulamaya girerek bu ülkede eğitim sistematiğini dengelerini altüst etti. Din öğretimini alt üst etti, mesleki eğitimi alt süt etti. Bakanlık ve hükümetlerimiz bu hasarı telafi edebilmek ne kadar kaynak harcadı, dünya kadar efor sarf etti. Yeni yeni son yıllarda bu etkilerin maliyetlerini hasarlarını telafi edebildi. Bugün uğraştığımız çoğu problem, geçmişteki yanlış eğitim politikalarının üretmiş olduğu sorunlardır.”
Bakan Özer, daha sonra öğrencilerle birlikte okulun açılış kurdelesini kesti. Sonrasında Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştiren Özer, Samsun temaslarını burada noktaladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in ziyaretlerine Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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