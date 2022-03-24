9 tiyatro oyunu ücretsiz Tiyatro günleri etkinliği başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler başladı. Bir hafta sürecek etkinlikte 9 tiyatro oyunu ücretsiz olarak sahnelenecek.

Büyükşehir Belediyesi bu yıl 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü bir haftaya yayılan etkinliklerle kutluyor. Samsun'da faaliyet gösteren yerel tiyatrolar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Bölümü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tiyatro Topluluğu ve Zonguldak Sanat Tiyatrosu'nun sahne alacağı etkinlik programı başladı. Tiyatro oyunları 2127 Mart tarihleri arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Küçük Salon'da ücretsiz olarak sahneleniyor.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İdris Akdin, "Bir hafta sürecek etkinlikler boyunca birbirinden kaliteli yetişkin ve çocuk oyunları ile farklı yaşlardaki seyircilere zengin bir içerik sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu etkinlikler vesileyle her yıl yerel tiyatro gruplarına destek olduklarını belirterek, “Özellikle gençlerin etkinliklerimize gösterdiği ilgi bizi ziyadesiyle memnun etmiştir" diye konuştu.

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