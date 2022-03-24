Samsun'da 4 kırsal mahalle daha suya kavuştu

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Havza ilçesine bağlı Çelikalan Mahallesi'ne vurulan sondajdan 8 litre saniyeli su çıktı. Çıkan su ile birlikte Belalan ve Yeşilalan ile Bafra ilçesine bağlı Yenialan Mahallelerinin içme suyu hasreti sona erecek. Mahallelere 10 gün içerisinde su verilmeye başlanacak.

Büyükşehir Belediyesi SASKİ yatırımlarıyla kırsal mahalleleri sağlıklı içme suyu ile buluşturuyor. Havza ilçesinin 3 mahallesi ile Bafra ilçesinin Yenialan Mahallesi'nde yaşanan içme suyu sorununa köklü çözüm üretildi. Havza ilçesine bağlı Çelikalan Mahallesi'ne özel olarak hazırlanan 5 milyon 516 bin 206 liralık proje ile vurulan sondajdan 8 litre saniyeli su çıktı. Proje kapsamında iki adet terfi binası, 30 ve 50 metreküp olmak üzere iki adet biriktirme deposu ile 28 bin 787 metre boru imalatı yapıldı. Proje ile 4 mahallenin daha içme suyu hasreti sona erdirildi. Mahallelere suyun 10 gün içerisinde verileceği ifade edildi.

Vatandaşların ihtiyacı olan suyun temin edildiğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Su hayattır ve en büyük ihtiyaçtır. Dolayısıyla su sorunu çözülmeden yapılan hiçbir yatırımın ve hizmetin kıymeti harbiyesi olamaz. Biz de vatandaşlarımızın en doğal hakkı olan içilebilir su temini için büyük bir gayret içindeyiz" dedi.



“Kırsal mahallelerde alt yapı sorunu kalmayacak"

2023’e kadar Samsun’un 946 mahallesindeki yol ve içme suyu sorununu mutlaka çözeceklerini açıklayan Başkan Demir,

“31 Mart seçimlerinde halkımıza söz verdik. Kırsal mahallelerimizin tümünde alt yapı sorunu Allah’ın izniyle kalmayacak. Türkiye’de bir ilke imza atmak için yola çıktık ve bu hedef doğrultusunda tüm ekiplerimizle sahada gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz” diye konuştu.

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