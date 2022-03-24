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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da otomobilin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak S. idaresindeki 55 BRK 84 plakalı otomobil ile Emirhan Furkan Y.'nin kullandığı 55 AHA 365 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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