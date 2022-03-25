Samsun’da zeytin yetiştiriciliği artırılıyor

Samsun’un Bafra ilçesinde, “Zeytin Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 15 farklı mahalleden 17 çiftçiye bin 200 adet Gemlik çeşidi (sofralık) zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtımda töreninde İlçe Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Muharrem Nas tarafından proje hakkında bilgilendirme yapıldı. Nas, "Bafra’da 2021 yılında Zeytin Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Katkıları ile yaklaşık 57,5 dekarlık alanda zeytin bahçesi kurulmuştu. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkıları ile 'Zeytin Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında 40 dekarlık alanda yeni bahçe tesisi gerçekleştirilecek. Proje kapsamında 15 farklı mahalleden 17 çiftçiye bin 200 adet Gemlik çeşidi (sofralık) zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirildi” dedi.



560 dekarı geçti

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Zeytin bölgenizde bugün itibarıyla 560 dekarı geçti. Bin 800 dekarı geçtiğinde sanayisine başlayacağız. Sanayi ile ilgili fabrika kuruması içinde yatırıcısı var. 4 yıl veya 5’nci yıl içerisinde sanayisi de mutlaka gelecek. O zaman bölgede zeytin yetiştiriciliği daha da artacaktır” diye konuştu.



“Bu bölgeler yüzyıllarca zeytine ev sahipliği yapmış”

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ise “Biz Samsun’a yeni bir şey getirmiyoruz. Samsun’a ait olan yüzyıllarca yetişmiş zeytini, inciri tekrar canlandırmak istiyoruz. Samsun’a özgü ve burada yetişen zeytin araştırma enstitüsünce de tescillenen kendi zeytinimiz var. Bu bölgeler yüzyıllarca zeytine ev sahipliği yapmış. Bu nedenle tekrar bunu canlandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından zeytin ce ceviz fidanları çiftçilere dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.