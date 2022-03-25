Mahalleliden ilginç yöntem: Kaya parçasını yakarak kırdı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir vatandaş arabaların altı vuran yol ortasındaki kaya parçasını kazmakürekle kıramayınca, ateş yakıp su dökerek kırmayı başardı.
Vezirköprü Bahçesaray Mahallesi Kuzualan Sokağa giden yolda bulunan kaya parçası arabaların altına zarar vermeye başlayınca Tahsin Özmarun isimli vatandaş kayayı kırmak istedi. Fakat kazmakürekle kayayı kıramayan Tahsin Özmarun, ilginç bir yönteme başvurdu. Kaya üzerinde ateş yakan vatandaş, onu iyice ısıttı. Daha sonra kızgın kayaya su döktü. Dökülen suyun etkisiyle genleşen kaya parçası, vatandaş tarafından kolayca kırıldı.
Yoldaki engeli kaldıran vatandaş, araçların güvenli geçmesini sağladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.