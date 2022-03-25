Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli adliyede (2)

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13 TUTUKLAMA

Samsun merkezli İstanbul ve Ankara´da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınıp adliye sevk edilen 17 şüphelenin 13´ü tutuklandı, 4´ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Mustafa İNAN

2022-03-25 17:49:36



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