Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli adliyede (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli adliyede (2)

DHA

Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli adliyede (2)


13 TUTUKLAMA
Samsun merkezli İstanbul ve Ankara´da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınıp adliye sevk edilen 17 şüphelenin 13´ü tutuklandı, 4´ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Mustafa İNAN
2022-03-25 17:49:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahvehanede silahla ateş açıp kazara bir kişiyi yaraladı
YEREL HABERLER Kahvehanede silahla ateş açıp kazara bir kişiyi ...
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
2 adet televizyon çaldı, parmak izinden yakalandı
YEREL HABERLER 2 adet televizyon çaldı, parmak izinden yakalandı
Terme'ye 3 yeni anaokulu müjdesi
YEREL HABERLER Terme'ye 3 yeni anaokulu müjdesi
Ramazan ayında haksız fiyat artışlarına fırsat verilmeyecek
YEREL HABERLER Ramazan ayında haksız fiyat artışlarına fırsat ...
Bisikletlinin ölümüne sebep olan ehliyetsiz minibüs sürücüsü tutuklandı
YEREL HABERLER Bisikletlinin ölümüne sebep olan ehliyetsiz minibüs ...
Balık beklerken oltaya poşet takıldı
YEREL HABERLER Balık beklerken oltaya poşet takıldı
Samsun'un eğitim yatırımı bütçesi 1,3 milyara çıkarıldı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan: “Milli Eğitim Bakanlığımızın Samsun’a yatırım bütçesinin yaklaşık 200 milyon liradan 1 milyar 324 milyona çıkarılması kararı alındı” "Yeni yatırımların hayata geçirilmesiyle şehrimiz eğitimde çok daha ileri noktaya ulaşacak"
YEREL HABERLER Samsun'un eğitim yatırımı bütçesi 1,3 milyara ...
Kilo düşüklüğü birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor
YEREL HABERLER Kilo düşüklüğü birçok sağlık sorununu beraberinde ...
Kolorektal kanser tedavisinde erken teşhis hayat kurtarıyor
YEREL HABERLER Kolorektal kanser tedavisinde erken teşhis hayat ...
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli ...
Mahalleliden ilginç yöntem: Kaya parçasını yakarak kırdı
YEREL HABERLER Mahalleliden ilginç yöntem: Kaya parçasını yakarak ...
Samsun’da zeytin yetiştiriciliği artırılıyor
YEREL HABERLER Samsun’da zeytin yetiştiriciliği artırılıyor
Taşköprü YEG’den 19 Mayıs gezisi
YEREL HABERLER Taşköprü YEG’den 19 Mayıs gezisi
Şah kartallar izleniyor
YEREL HABERLER Şah kartallar izleniyor
Sağlıkçılardan huzurevi sakinlerine önce aşı, sonra müzikli eğlence
YEREL HABERLER Sağlıkçılardan huzurevi sakinlerine önce aşı, sonra ...
Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 kişiden 17'si adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 kişiden ...
Eski itfaiyeci evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Eski itfaiyeci evinde ölü bulundu
Soba yakarken yanan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Soba yakarken yanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti Kaza anı güvenlik kamerasına kaydedildi
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücünün çarptığı bisikletli hayatını ...
Girdiği evden 100 bin liralık altın çalan kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Girdiği evden 100 bin liralık altın çalan kadın ...
Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu ...
Canik'in "Akıl ve Zekâ Oyunları" sınıflarının açılışını Bakan Özer yaptı
YEREL HABERLER Canik'in "Akıl ve Zekâ Oyunları" sınıflarının ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.