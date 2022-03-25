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59 araca 12 bin 700 lira para cezası yazıldı, 5 araç trafikten men edildi

İHA

59 araca 12 bin 700 lira para cezası yazıldı, 5 araç trafikten men edildi

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik uygulamasında 59 araca toplam 12 bin 700 lira para cezası yazıldı, 5 araç trafikten men edildi.
Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı farklı birimlerden takviye edilen resmi ve sivil ekipler 4 ekip halinde ilçe merkezinde yayaların geçiş noktalarına park, engelliler için ayrılmış park alanları, kırmızı ışık ihlali, kask kontrolü, kaldırım parkı, çift sıra parklar, ters yön uygulamaları ve dolmuş duraklarına park eden araçlar üzerinde 4 ekip ile yaptığı 2 saatlik uygulamada kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.
Yapılan trafik uygulamasında 123 araç kontrol edildi. 18 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamak, 8 araç sürücüsüne trafik işaret ve levhalarına uymamak, 10 araca dolmuş duraklarına park etmek, 6 araca kaldırım üzerine park etmek, 2 araca engelliler için ayrılmış park alanlarına park etmek, 4 araca muayene yaptırmamak, 1 araca sigorta yaptırmamak, 2 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, seyir halinde cep telefonu ile konuşan 4 araç sürücüsüne toplam 12 bin 700 lira ceza kesildi, 5 araç da trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Araç sürücülerine çağrıda bulunan ekipler, alkollü iken asla araç kullanılmaması, yayalara saygılı olunması, emniyet kemeri takılması, seyir halinde telefonla konuşulmaması, motosiklet sürücülerinin kask takmaları ve kırmızı ışık ihlali yapmaları konusunda uyarılarda bulunarak uygulamaların aralıksız olarak devam edeceği ifade edildi.

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