Karadeniz’de bir ilk Bafra Devlet Hastanesi “Sağlık Turizmi Yetki Belgesi“ aldı

Samsun Bafra Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı ile Türkiye’de sağlık turizmi yapabilecek hastaneler arasına girdi. "Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" alan Bafra Devlet Hastanesi, Karadeniz’de ilçe devlet hastaneleri arasında bir ilki gerçekleştirdi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerekli alt yapı çalışmalarını yaparak uluslararası sağlık hizmetlerinde faaliyet gösterebilmesi için Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunan Bafra Devlet Hastanesi, yapılan inceleme ve teftişler sonucunda ülke çapında “Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” almaya hak kazanan hastaneler arasında yerini aldı.

Uzman Doktor İrfan Mürtazaoğlu, "Hastanemiz Turizm sertifikası alarak çeşitli ülke ve şehirlerden gelen göç nedeniyle veya başka nedenlerle sığınan hastalara kendi branşımız adına belli dillerde yardımcı olarak faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu manada dil önemli. Hastalar şikayetlerini, sorunlarını anlaşabildikçe daha iyi aktarıyorlar bize. Bizde onlara daha hızlı ve seri bir şekilde hizmet verebiliyoruz. Arapça, kısmen İngilizce de yardımcı olmaya çalışıyorum. Bundan da mutlu oluyorum" dedi.

Uzman Doktor Bilge Eraydın, “Hastanemiz pek çok ilçe hastanesine oranla çok yoğun hasta potansiyeline sahip bölge hastanesi olarak hizmet vermekte. Kazandığımız turizm sertifikamızla birlikte gelen yabancı turizm dahil olmak üzere tüm yurt dışı, yurt içi hastalarımıza profesyonel bir hizmet sunmaktayız" diye konuştu.

Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Alaiddin Domaç ise “Bafra Devlet Hastanesi olarak bugün bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlık turizm yetki belgesi aldık. Karadeniz’de ilçe hastaneleri arasında tek olan hastaneyiz. Bafra Türkiye’nin cennet köşelerinden biri. Hem tarım anlamında hem kültür ve tarih anlamında kuş cennetiyle, Bafra pidesiyle, nokuluyla, lokumuyla, dondurmasıyla, kata mezarlarıyla, kapı kayasıyla, doğa güzellikleriyle ve tarım arazileriyle en güzel yerlerinden biri. Biz de hastane olarak Bafra’mıza yakışı bir şekilde 'Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ni almış bulunmaktayız. Türkiye’nin ilk ilçe hastanesi olarak biz bu belgeyi aldık. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Bafra’mıza turizm için gelen misafirlerimizi ağırlamak, gerekse tedavilerini burada yaptırmak isteyen hastalarımız için hizmet vermeye hazırız. Gerekli alt yapı donanımıyla, gerekli tıbbi donanımıyla, uzman hekimleriyle bu hizmeti vermek için buradayız. Bu belgemizde bu hizmeti verebileceğimizin kanıtı. Bundan dolayı çok mutluyuz. Hem Bafra’ya hem hastanemize hem de Samsun’umuza hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.