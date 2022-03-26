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Mezunlarının işsiz kalmadığı bölümdeki öğrenciler şaşırtıyor Endüstriyel kalıpçılık bölümünde 1 kız, bir de 54 yaşındaki emekli öğrenci öğrenim görüyor

İHA

Mezunlarının işsiz kalmadığı bölümdeki öğrenciler şaşırtıyor Endüstriyel kalıpçılık bölümünde 1 kız, bir de 54 yaşındaki emekli öğrenci öğrenim görüyor

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (MYO) Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü mezunları işsiz kalmazken, farklı profildeki öğrenciler ise bölüme renk katıyor. 24 yaşındaki Şeyda Nur Cihan, 30 kişilik 1. sınıfta öğrenim gören tek kız öğrenci olarak dikkat çekerken, 54 yaşındaki emekli öğrenci ise gençlerle aynı sıraları paylaşıyor.
Yeşilyurt Demir Çelik MYO Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü, birçok lisans ve yüksek lisans bölümünden daha fazla iş bulma imkanını öğrencilerine sunuyor. Öğrenciler daha 1. sınıftayken sanayiden iş teklifleri almaya başlarken, Samsun’da mezun olduktan sonra en yüksek istihdam oranına sahip olan bölümde bu sene okulu kazanan bir de kız öğrenci kalıp ustası olmak için öğrenim görüyor. Bölümde ayrıca 54 yaşındaki emekli Bahri Aksöz de kendisinden 30 yaş küçük öğrencilerle kalıp ustası olmak için derslere giriyor.

“İmalatı bilen kadın çizim için de aranan eleman oluyor”
Bu bölümü seçen kadınların imalat aşamasını öğrenerek diğer çizimcilerden daha çok mesleki donanıma sahip olacağını ifade eden öğretim görevlisi Yusuf Yakut, “Sanayide kadın öğrenciye biraz garip bakılabilir ama şöyle düşünüldüğünde imalat bilgisi iyi olan kadın çizim içinde tercih edilen en önemli eleman haline geliyor. Çizimi bilen her eleman teknik ressam ve ARGE elemanı olarak alınmıyor ama burada belirli oranda imalatı bilerek üstüne teknik resim ile bilgisayar destekli çizim derslerini eklerse o zaman bu kadın, firmaların hangisine giderse çok rahat iş buluyor. Bundan dolayı kadınların bu bölümü tercih etmesi aslında erkeklere göre daha iyidir. Yaşı ilerlemiş öğrencilerimiz de var. Kimisi emekli kimisi belirli bir yerde çalışıp usta statüsüne gelmiş fakat okul olmadığı için daha üst statüye geçmek için geliyor. Bazen de emekli olmuş gerçekten de hayatta bir şeyler üreterek mutlu olacağına inanan öğrencilerimiz var” dedi.

“İnsanlar yadırgıyorlar ama ben isteyerek geldim”
Kadın çizimcilerin üretimi bilirse daha iyi çizim yapabileceğini belirten öğrenci Şeyda Nur Cihan, “Lisede de bu bölümü okumuştum. Bildiğim bir bölümdü. O yüzden okumak istedim. Kendi bölümümü söylediğimde tabii insanlar yadırgıyorlar ama ben kendi bölümümü sevdiğim için isteyerek geldim. Gelecekte çizim olarak tasarım bölümünde çalışmak istiyorum. Mezun olunca da inşallah o alanı seçeceğim. Üretimde yer alıyorum. Üretimde ne görürsen çizimi daha iyi yapabilirsin. Parçaları bilmem ve tanımam açısından da çok daha iyi oluyor. Yaptığınız çizimin üretimde nasıl bir şekil alacağını bilmek gerektiği için üretimi bilmemiz gerekiyor. Sadece çizim odaklı yaparsak olmuyor. Bölümde tereddüt edilecek bir şey yok. Kadınlar için diğer bölümler nasılsa bu bölümde öyledir. İlerisi için önlerinin açık olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Emekliyim, sınıftaki herkes kankam”
Emekli olmasına rağmen bu yıl endüstriyel kalıpçılık bölümü 1. sınıf öğrencisi olarak genç öğrencilerle birlikte kalıp dersleri alan 54 yaşındaki Bahri Aksöz, “Emekliliğimden sonra bir uğraşım olsun istedim. Kalıpçılık mesleği de dikkatimi çekti. Bir parça nasıl üretiliyor bunları öğrenmek için bu mesleği seçtim. Atölyede torna kullanmayı bu yaşıma kadar bilmiyordum. Bir yerde çalışır mıyım onu bilmiyorum ama bu meslekte bir şeyler öğreneceğiz. Sıhhi tesisatçı olarak 25 yıl kamuda çalıştım. Gençlerle çok iyi anlaşıyorum. Yaşın bir seviyesi var ama gönlünde bir seviyesi var. Sınıfta herkes kankam. Uğraş bulmak için yaşın bir önemi yok. Okumanın yaşı da yok. Herkes gelerek okuyabilir. Sabah geliyorum, akşam eve gidiyorum. En azından bir iş hayatı gibi sürekli sirkülasyon yapıyorum. Çevremdekiler ‘bu yaştan sonra okul mu olur’ diyorlar. Ben de okumanın yaşı olmaz diyorum. İnşallah buradan sonra da lisans, yüksek lisans ve doktora yaparım” şeklinde konuştu.

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