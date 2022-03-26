Samsun zeytincilikte küllerinden doğuyor Samsun’un 19 Mayıs, Bafra, Alaçam, Yakakent ve Vezirköprü ilçelerinde 17 bin zeytin fidanı dikildi

Samsun’da kaybolmaya yüz tutmuş ‘zeytincilik’ yeniden canlandırılıyor, adeta küllerinden doğuyor.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün üretim planlamasında yer alan zeytin yetiştirme hedefi hız kesmeden devam ediyor. 2020 yılının ilk aylarında başlayan proje ile Samsun’un 19 Mayıs, Bafra, Alaçam, Yakakent ve Vezirköprü ilçelerinde 17 bin zeytin fidanı dikildi. Yıllar önce kaybolmuş Samsun’a özgü tuzlu, yağlı ve salamura zeytin çeşitlerinin ise fidanları İzmir Bornova Zeytin Araştırma Enstitüsü tarafından Samsun’a gönderildi. Koruma altına alınan fidanlar zamanla çoğaltılacak.



“5 yıl içerisinde ilimizde sanayi tesislerini de kuracağız”

Samsun’da zeytin yetiştiriciliği ile ilgili bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Samsun’da ilk başladığımızda burada Samsun’un özellikle doğu kesimlerinde marjinal diye tabir ettiğimiz ph’ı yüksek olan yerlerde zeytin ürününü arttırmayı hedeflemiştik. Özellikle bizim Samsun’da üretim planlamasında 55 hedefimizden bir tanesi zeytinin artırılmasıydı. Özellikle Gemlik zeytini ana ürün olarak bunun dölleyicisi olarak Ayvalık çeşidinin ekim çalışmaları başladı. Dolayısıyla Bornova Araştırma Enstitümüzle görüştüğümüzde Samsun’da özellikle neden Gemlik zeytini ile ilgili çalışma yaptığımız bize söylendi. Biz de iklim verilerinin buna uygun olduğunu söyledik. Tabii, Valimiz Zülkif Dağlı’nın da zeytinliğe büyük desteği var. Küresel ısınmadan dolayı yakında Karadeniz iklimi Akdeniz’de, belki de Akdeniz’de yetişen ürünlerin tamamı burada olacaktır. Bornova Araştırma Enstitü Müdürümüz Samsun’da yıllar önce kaybolmuş, Samsun tuzlusu, Samsun yağlığı ve Samsun salamura çeşitlerinin olduğunu söyledi. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Ellerinde 10 adedi geçmeyecek şeklinde büyük fidanlar olduğunu ve onları bize göndermek istediği söylediğinde çok heyecanlandık. Bafra ilçemizle hemen görüştük. Onları özellikle koruma altında getirttireceğiz. Koruma altında çoğaltacağız. Samsun’dan yıllar önce gitmiş olan Samsun çeşitlerimizi de tekrar kazandıracağız. Bunun da mutluluğunu yaşıyorum. 2028 yıllarına doğru mutlaka Samsun’a yağlık ve salamura zeytin tesisin kurulduğunu göreceksiniz. Burada hatta 5 6 tane yatırımcımız mutlaka ilk fabrikayı kendilerinin kurmak istediğini söylediğinde biz de tamam diyeceğiz. Biz de kurulacak olan tesisin yüzde 50’sine bakanlık olarak destek vereceğiz. Dolayısıyla 5 yıl içerisinde ilimizde sanayi tesislerini de kuracağız. Zeytinde rakama bakıldığını Karadeniz ortalaması Türkiye’de yüzde 0,2’dir. Bunun yüzde 53’ü Ege Bölgesi’nde, yüzde 23’ü Akdeniz Bölgesi’nde, yine yüzde 18’i Marmara Bölgesi’nde, yüzde 6’sı da Güneydoğu Anadolu’dadır. Çok küçük bir kısmı Karadeniz’de yer almaktadır. 10 yıl içerisinde Samsun’a zeytinin neler yapabileceğini çiftçimizde görecek” diye konuştu.

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