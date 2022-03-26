Samsun’dan Epilepsi Günü’ne özel mor parti

Hastane çalışanları tarafından 26 Mart Dünya Epilepsi Günü nedeniyle farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi çalışanları “Epilepsinin Farkındayız” yazılı bileklik takarak dikkatleri epilepsi hastalığına çekti. Yetişkin nöroloji hekimleri ve hastane misafirleri mor gözlük takarak poz verdi, epilepsiye farkındalık çağrısında bulundu.

Çocuk nöroloji hekimi ve epilepsi hastalığı olan çocukların bir araya geldiği bir organizasyon düzenleyen hastane, “Mor Parti” adını verdiği etkinlikte “Epilepsi ile Büyüyorum” mottosuyla renkli anlara imza attı. Mor partide verilen ikramlıklarda her şey mordu, çocuklara eşlik eden bir öğretmen vardı. Çocuklar doktor ve hastane yöneticileriyle birlikte mor parmak boyası yaparak, el baskı çalışması gerçekleştirdi ve çocuklara hatıralar hediye edildi.

Çocuk Nöroloji Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Hülya İnce, “Epilepsi hastası 8 yaşındaki Cassidy Megan, toplumda epilepsi ile ilgili ön yargıların yıkılmasını ve epilepsi hastalarının kendilerinin yalnız olmadıklarını bilmelerini sağlamak amacıyla 2008 yılında başlattığı ‘Mor Gün’ hareketi, günümüzde tüm dünyada epilepsi farkındalık günü olarak kutlanıyor. Epilepsi hastalığından rahatsız olduğunu belirten kişiler ailemizden biri, arkadaşımız ya da komşumuz olabilir. Bu yüzden hepimize görevler düşüyor. Daha fazla bilinçlenmeli ve bilinçlendirmeliyiz. Bugün epilepsi ile önyargıları yıkma günü, hep birlikte başarabiliriz. Hastane olarak bugün üzerimize düşeni yaparak farkındalık etkinliklerine imza attık, biz hep birlikte ‘Epilepsinin Farkındayız’ diyoruz” dedi.

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