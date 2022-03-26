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Balkan Türklerinde seçim heyecanı Mevcut Başkan İbrahim Özdemir güven tazeledi

İHA

Balkan Türklerinde seçim heyecanı Mevcut Başkan İbrahim Özdemir güven tazeledi

Samsun Balkan Türkleri Derneği 18. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Başkan İbrahim Özdemir, tekrar başkan seçildi.
Aktif 1070 üyesi bulunan Samsun Balkan Türkleri Derneği’nin 18. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kurulda derneğin 2021 faaliyet raporu ele alındı. Akabinde 420 kişinin oy kullandığı başkan seçiminde oyların tamamını alan mevcut Başkan İbrahim Özdemir, yeniden başkan oldu.
Genel kurulda konuşma yapan Başkan İbrahim Özdemir, "14 Mayıs 1987 tarihinde kurulan derneğimiz; kuruluş amaçları olan; üyeler arasında yardımlaşma, dayanışma ve haberleşmeyi sağlamak; sosyal yardımlaşmayı öncelemek, Türk kültürünün ve Atatürk ilke ve inkılaplarının birleştirici gücünü yaygınlaştırmak doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Derneğimiz son yıllarda başarılı projeler hayata geçirdi. 2019 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Geçmişe Açılan Pencere’ projemizi gerçekleştirdik. Bu proje ile dernek binamızda Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyelerinin katılımlarıyla mübadele tarihi ile ilgili sekiz konferans düzenledik, halk oyunları kursları düzenledik ve yine proje çerçevesinde mübadil lezzetler etkinliği düzenledik. Proje koordinatörümüz Sevda Tanyıldız ve derneğimiz kadınlar kolunun birlikte yürüttüğü mübadil lezzetler çalışmasıyla 50'ye yakın mübadil lezzet tarifleri derlenerek, sekiz köy ve mahallemizde hemşerilerimizin katılımı ile programlar gerçekleştirdik. Bu çalışma kalıcı bir eser haline getirilerek ‘Mübadil Lezzetler’ yemek kitabı olarak basıldı ve yakın zamanda 2. kez basıma girecek ve edinmek isteyen hemşerilerimize sunacağız. Samsun ilimizde temsil edecek profesyonel bir Genç Balkan Halk Dansları Ekibini yetiştirmek amaçlıyoruz. Bununla beraber dezavantajlı gençlerimiz ile akranları olan gençlerin bu ekipte birlikte yer almalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Derneğimiz bu proje ile down sendromlu gençlerimize de Selanik yöresi halk oyunları eğitimi vererek, onların sosyal gelişimlerine, iletişim becerilerine ve halk oyunları ile kazanabilecekleri pek çok faydaya vesile olmak istemiştir. Bu gençlik ekibi çeşitli yaş gruplarında çocuk, genç, yetişkin ve down sendromlu çocuklarımızın halk oyunları eğitimlerini kapsamaktadır. Eğitimlerin sonunda seçilecek ve daimi olarak eğitimi derneğimizce sağlanacak olan Genç Balkan Halk Dansları Ekibi, dezavantajlı gençlerin de içinde bulunduğu karma bir ekip olacaktır. Amacımız; kültürümüzü tanıtırken, gençlerimizin daha nitelikli zaman geçirmesini sağlamak, manevi duygularını beslemek, gelenek ve göreneklerimizi, tarihimizi unutmamalarını ve engelli akranlarının sorunlarını daha yakından tanımalarını sağlamaktır. Aynı zamanda sivil toplum faaliyetlerinde yer almalarını, gönüllülük esaslı çalışmalarda bulunmalarını teşvik etmektir. Projemiz Mayıs 2022 de tamamlanacak” dedi.
Genel kurulda İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar da selamlama konuşması gerçekleştirdi. Kurul toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
İbrahim Özdemir başkanlığındaki yönetim kurulu ise şu şekilde: Adem Tuğral, Ayşegül Erçin, Bilgin Güneysu, Emre Yılmaz, Esen Ersoy, Harun Kordel, Serkan Korkmaz, Sibel Arı, Tarız Bozal ve Yasin Korkmaz.

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