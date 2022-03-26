Yenilgisiz kız satranç takımı Türkiye Şampiyonası’na katılacak

Yenilgi almadan il ve bölge finallerini geçen Kılıçarslan Ortaokulu Kız Satranç Takımı, Sivas’ta düzenlenecek Türkiye Satranç Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Samsun Okullararası Satranç Turnuvası’nda 24 maçta 24 galibiyet yaşayan takım ilde birinci oldu. Tokat'ta yapılan Satranç Bölge Şampiyonası’nda da hiç mağlubiyet yaşamayan takım 1 puan averaj farkıyla bölge 2. oldu. Kılıçarslan Ortaokulu Kız Satranç Takımı bu sonuçla Türkiye Satranç Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.

Okul daha önceki yıllarda oluşturduğu kız satranç takımlarıyla bir kez Türkiye 2’si, 2 kez ise Türkiye 4’sü olmuştu. 29 Nisan’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda da önceki yılların ışığında ilerlenip derece alınması hedefleniyor.

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