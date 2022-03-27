Baharın müjdecisi leylekler geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baharın müjdecisi leylekler geldi

İHA

Baharın müjdecisi leylekler geldi

Afrika’dan 7 bin kilometre yol kat ederek Türkiye'ye gelmeye başlayan leylekler, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde bulunan ’Leylek Ormanı'nda yuvalarını onarmaya başladı.
Baharın müjdecisi leylekler, Samsun'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde bulunan ’Leylek Ormanı’na gelmeye başladı. Afrika’dan 7 bin kilometre yol kat ederek gelmeye başlayan leyleklerin bulunduğu Leylek Ormanı ziyaretçilerini bekliyor. Doğanca Mahallesi mevkisinde ağaçlarda oluşturdukları kat kat yuvalarına dişilerinden önce gelen erkek leylekler, yuvalarını tamir etmeye başladı. Nisan ayında dişi leyleklerin gelmesiyle üreme dönemi başlayacak. Burada her biri 45 yavru büyütecek olan leyleklerin mayıs ayında yavruları yumurtalardan çıkmaya başlayacak. Yavrular 4 haftalık bakımın ardından ilk uçuş deneyimlerini yaşayacak. Leylek Ormanı’nda dişi leylekler devamlı yuvada kalarak yumurtladıktan sonra yavrularını büyütürken, erkek leylekler de aynı yuvada yavrusuna zarar vermemek için akşamları Leylek Ormanı’nın bir diğer bölümü olan ve ismine ‘Leyleklerin Kır Kahvesi’ denilen bölgede kalacak. Bölgede 5 aylık bir süre kalan leylekler yavrularını büyütüp, uçuş talimlerini tamamlayıp güçlerini toparladıktan sonra ağustos ayı sonunda daha sıcak ülkelere hareket edecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu mücadelesine çözüm sunan muhtar, 'zehir taciri' çıktı
YEREL HABERLER Uyuşturucu mücadelesine çözüm sunan muhtar, 'zehir ...
Samsun'da ilginç hırsızlık Marketten 1 yıldır deterjan kutularının kapaklarını çalıyor
YEREL HABERLER Samsun'da ilginç hırsızlık Marketten 1 yıldır ...
Ferhat Göçer'den 'Aldırma Gönül' müzikali
YEREL HABERLER Ferhat Göçer'den 'Aldırma Gönül' müzikali
Vali Dağlı'dan Kuş Cenneti’ne davet: "Herkes bu doğal güzelliği görmeli" "Samsun’a gelenler buraya uğramadan ilden ayrılmamalı"
YEREL HABERLER Vali Dağlı'dan Kuş Cenneti’ne davet: "Herkes bu doğal ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Samsun’da havalar ısınıyor 25 dereceyi görmesi bekleniyor
YEREL HABERLER Samsun’da havalar ısınıyor 25 dereceyi görmesi ...
Balkan Türklerinde seçim heyecanı Mevcut Başkan İbrahim Özdemir güven tazeledi
YEREL HABERLER Balkan Türklerinde seçim heyecanı Mevcut Başkan ...
Yenilgisiz kız satranç takımı Türkiye Şampiyonası’na katılacak
YEREL HABERLER Yenilgisiz kız satranç takımı Türkiye Şampiyonası’na ...
Otomobilin çarptığı çocuk ölümden döndü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı çocuk ölümden döndü
Samsun’dan Epilepsi Günü’ne özel mor parti
YEREL HABERLER Samsun’dan Epilepsi Günü’ne özel mor parti
Emlakçılara gayrimenkul pazarlama eğitimi
YEREL HABERLER Emlakçılara gayrimenkul pazarlama eğitimi
1. Lig’in kadro değeri en yüksek takımı “Samsunspor” Samsunspor 10,08 milyon Euro kadro değeri ile ligde 1. sırada
YEREL HABERLER 1. Lig’in kadro değeri en yüksek takımı ...
Samsun-Kanada iş birliği fırsatları
YEREL HABERLER Samsun-Kanada iş birliği fırsatları
Samsun'da Rus denizaltı malzemesi bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da Rus denizaltı malzemesi bulundu
Ellerine havlu parçası dolanmış asılı halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Ellerine havlu parçası dolanmış asılı halde ölü ...
Samsun sahiline patlayıcı benzeri cisim vurdu Akıllara 'serseri mayınlar' geldi ancak cismin patlayıcı özelliği olmayan “hava ştandrosu” olduğu belirlendi
YEREL HABERLER Samsun sahiline patlayıcı benzeri cisim ...
Epilepsi ile yaşamak mümkün
YEREL HABERLER Epilepsi ile yaşamak mümkün
Samsun zeytincilikte küllerinden doğuyor Samsun’un 19 Mayıs, Bafra, Alaçam, Yakakent ve Vezirköprü ilçelerinde 17 bin zeytin fidanı dikildi
YEREL HABERLER Samsun zeytincilikte küllerinden doğuyor Samsun’un 19 ...
Mezunlarının işsiz kalmadığı bölümdeki öğrenciler şaşırtıyor Endüstriyel kalıpçılık bölümünde 1 kız, bir de 54 yaşındaki emekli öğrenci öğrenim görüyor
YEREL HABERLER Mezunlarının işsiz kalmadığı bölümdeki öğrenciler ...
Prof. Dr. Özkaya: "Artık dalga beklemiyoruz, virüsün bulaşma ve hastalık yapma hızı yavaşladı" "Uzamış Covidin tanımı değişmeye başladı"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özkaya: "Artık dalga beklemiyoruz, virüsün ...
Sahnelerde solist, dükkânında ayakkabı tamircisi
YEREL HABERLER Sahnelerde solist, dükkânında ayakkabı tamircisi
Karadenizli balıkçıların, 'serseri mayın' tedirginliği
YEREL HABERLER Karadenizli balıkçıların, 'serseri mayın' ...
Karadeniz’de bir ilk Bafra Devlet Hastanesi “Sağlık Turizmi Yetki Belgesi“ aldı
YEREL HABERLER Karadeniz’de bir ilk Bafra Devlet Hastanesi “Sağlık ...
59 araca 12 bin 700 lira para cezası yazıldı, 5 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER 59 araca 12 bin 700 lira para cezası yazıldı, 5 araç ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.