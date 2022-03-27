Büyük dönüşümde son 9 ay

Karadeniz Bölgesi’nin en büyük kentsel dönüşüm yatırımlarından birinin gerçekleştirildiği Samsun’da rezerv konutların yapımı sürüyor. Yıl sonunda tamamlanması beklenen İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi 2. Etap Projesi’nde depreme dayanıklı konutlar hızla yükseliyor. İnşaat çalışmalarının hızlandırıldığı projede birinci bölgede seviye yüzde 65’e, ikinci bölgede ise yüzde 45’e yaklaştı.

Samsun’u yatay mimarili çağdaş ve modern konut alanlarıyla bölgenin markası haline getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm projelerini tek tek hayata geçiriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliği ile yürütülen Kıran Mahallesi rezerv konut inşaatlarında büyük ilerleme kat edildi. 2. etap proje çalışmaları çerçevesinde 201 bin 473 metrekarelik alanda toplamda bin404 konut ile 37 iş yeri inşa ediliyor. 3 bin metrekare büyüklüğünde bir de caminin yer alacağı projenin 20 bin 897 metrekaresi ise yeşil alan olarak ayrıldı.



İlçenin en gözde yaşam alanı olacak

Kente vizyon katacak çevreci projeyle modern bir görünüme kavuşacak Kıran Mahallesi, halkın ihtiyaç duyacağı tüm sosyal donatı unsurlarıyla ilçenin en gözde yaşam alanına dönüşüyor. Büyükşehir Belediyesi, TOKİ tarafından ihale edilen proje çerçevesinde birinci ve ikinci bölge çalışmalarını yakından takip ediyor. Yıl sonuna yetiştirilmesi için çalışmaların hızlandırıldığı 694 konut ile 9 dükkanın inşa edildiği birinci bölgede fiziki seviye yüzde 65’e, 710 konut ile 28 iş yerinin bulunacağı ikinci bölgede ise yüzde 45’e yaklaştı. Yüklenici firma işçilerinin arı gibi çalıştığı inşaat alanında vinç operatörleri yüksek daire ve çatılara malzeme taşırken, diğer iş makineleri ise çevre düzenlemelerine yardımcı oluyor. 600 günde bitirilmesi planlanan projenin 2022 yılı sonunda tamamlanmasıyla daire ve iş yerleri sahiplerine teslim edilecek. Geriye kalan rezerv konutlar ise diğer mahallelerde başlanacak kentsel dönüşüm projeleri için bekletilecek.



En büyük ve en önemli yatırım projesi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentsel dönüşümün şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak yatırımlar olduğunu söyledi. Planlı kentleşmeyle Samsun’un hızla değişip gelişeceğini ifade eden Başkan Demir, “Kentsel dönüşüm, en büyük önemli yatırım projelerimizden birisidir. Dolayısıyla şehrimizi geleceğe hazırladığımız için çok önem veriyoruz. Kıran Mahallesi, rezerv konut stok alanımız. 2. etap projesinde 51 bloğun yapımı tamamlanıp daire sahiplerine teslim ettiğimizde, bölgenin en büyük kentsel dönüşümünü başlatmış olacağız. Yılsonunda tamamlanmasını da heyecanla bekliyoruz” dedi.



“Şehrimizin yarınlarını inşa ediyoruz”

Kıran’ın İlkadım ilçesine yeni ve farklı vizyon katacak bir proje olduğunun altını çizen Başkan Mustafa Demir, “Samsun, kentsel dönüşümü hak ediyor. Şehrimizin dört bir yanını modernize etmeye çalışıyoruz. Sağlam ve dayanıklı yapılarla şehrimizin yarınlarını inşa ediyoruz. Bu coğrafyada insanlarımızın mutlu ve huzurlu şekilde yaşamasını istiyoruz. En önemlisi de, bu süreci ‘yerinde dönüşüm’ modeliyle yönetiyoruz. Çünkü biz kentsel dönüşüme sadece yıkım ve mekânsal yenilenme olarak bakmıyoruz. Milletimizden aldığımız güçle insanımızın daha mutlu olması, çocukların daha güzel yarınlarda büyümesi için çalışıyoruz. Şu an 2. etap birinci bölgede fiziki gerçekleşme oranı yüzde 65’e, ikinci bölgede ise yüzde 45’e yaklaştı. İnşallah kentsel dönüşümü de halkımızla el ele vererek başaracağız” ifadelerini kullandı.

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