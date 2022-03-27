Büyük dönüşümde son 9 ay

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük dönüşümde son 9 ay

İHA

Büyük dönüşümde son 9 ay

Karadeniz Bölgesi’nin en büyük kentsel dönüşüm yatırımlarından birinin gerçekleştirildiği Samsun’da rezerv konutların yapımı sürüyor. Yıl sonunda tamamlanması beklenen İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi 2. Etap Projesi’nde depreme dayanıklı konutlar hızla yükseliyor. İnşaat çalışmalarının hızlandırıldığı projede birinci bölgede seviye yüzde 65’e, ikinci bölgede ise yüzde 45’e yaklaştı.
Samsun’u yatay mimarili çağdaş ve modern konut alanlarıyla bölgenin markası haline getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm projelerini tek tek hayata geçiriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliği ile yürütülen Kıran Mahallesi rezerv konut inşaatlarında büyük ilerleme kat edildi. 2. etap proje çalışmaları çerçevesinde 201 bin 473 metrekarelik alanda toplamda bin404 konut ile 37 iş yeri inşa ediliyor. 3 bin metrekare büyüklüğünde bir de caminin yer alacağı projenin 20 bin 897 metrekaresi ise yeşil alan olarak ayrıldı.

İlçenin en gözde yaşam alanı olacak
Kente vizyon katacak çevreci projeyle modern bir görünüme kavuşacak Kıran Mahallesi, halkın ihtiyaç duyacağı tüm sosyal donatı unsurlarıyla ilçenin en gözde yaşam alanına dönüşüyor. Büyükşehir Belediyesi, TOKİ tarafından ihale edilen proje çerçevesinde birinci ve ikinci bölge çalışmalarını yakından takip ediyor. Yıl sonuna yetiştirilmesi için çalışmaların hızlandırıldığı 694 konut ile 9 dükkanın inşa edildiği birinci bölgede fiziki seviye yüzde 65’e, 710 konut ile 28 iş yerinin bulunacağı ikinci bölgede ise yüzde 45’e yaklaştı. Yüklenici firma işçilerinin arı gibi çalıştığı inşaat alanında vinç operatörleri yüksek daire ve çatılara malzeme taşırken, diğer iş makineleri ise çevre düzenlemelerine yardımcı oluyor. 600 günde bitirilmesi planlanan projenin 2022 yılı sonunda tamamlanmasıyla daire ve iş yerleri sahiplerine teslim edilecek. Geriye kalan rezerv konutlar ise diğer mahallelerde başlanacak kentsel dönüşüm projeleri için bekletilecek.

En büyük ve en önemli yatırım projesi
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentsel dönüşümün şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak yatırımlar olduğunu söyledi. Planlı kentleşmeyle Samsun’un hızla değişip gelişeceğini ifade eden Başkan Demir, “Kentsel dönüşüm, en büyük önemli yatırım projelerimizden birisidir. Dolayısıyla şehrimizi geleceğe hazırladığımız için çok önem veriyoruz. Kıran Mahallesi, rezerv konut stok alanımız. 2. etap projesinde 51 bloğun yapımı tamamlanıp daire sahiplerine teslim ettiğimizde, bölgenin en büyük kentsel dönüşümünü başlatmış olacağız. Yılsonunda tamamlanmasını da heyecanla bekliyoruz” dedi.

“Şehrimizin yarınlarını inşa ediyoruz”
Kıran’ın İlkadım ilçesine yeni ve farklı vizyon katacak bir proje olduğunun altını çizen Başkan Mustafa Demir, “Samsun, kentsel dönüşümü hak ediyor. Şehrimizin dört bir yanını modernize etmeye çalışıyoruz. Sağlam ve dayanıklı yapılarla şehrimizin yarınlarını inşa ediyoruz. Bu coğrafyada insanlarımızın mutlu ve huzurlu şekilde yaşamasını istiyoruz. En önemlisi de, bu süreci ‘yerinde dönüşüm’ modeliyle yönetiyoruz. Çünkü biz kentsel dönüşüme sadece yıkım ve mekânsal yenilenme olarak bakmıyoruz. Milletimizden aldığımız güçle insanımızın daha mutlu olması, çocukların daha güzel yarınlarda büyümesi için çalışıyoruz. Şu an 2. etap birinci bölgede fiziki gerçekleşme oranı yüzde 65’e, ikinci bölgede ise yüzde 45’e yaklaştı. İnşallah kentsel dönüşümü de halkımızla el ele vererek başaracağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehirden 20 bin aileye Ramazan yardımı
YEREL HABERLER Büyükşehirden 20 bin aileye Ramazan yardımı
Büyükşehir’den ücretsiz aşçılık kursu
YEREL HABERLER Büyükşehir’den ücretsiz aşçılık kursu
Baharın müjdecisi leylekler geldi
YEREL HABERLER Baharın müjdecisi leylekler geldi
Uyuşturucu mücadelesine çözüm sunan muhtar, 'zehir taciri' çıktı
YEREL HABERLER Uyuşturucu mücadelesine çözüm sunan muhtar, 'zehir ...
Samsun'da ilginç hırsızlık Marketten 1 yıldır deterjan kutularının kapaklarını çalıyor
YEREL HABERLER Samsun'da ilginç hırsızlık Marketten 1 yıldır ...
Ferhat Göçer'den 'Aldırma Gönül' müzikali
YEREL HABERLER Ferhat Göçer'den 'Aldırma Gönül' müzikali
Vali Dağlı'dan Kuş Cenneti’ne davet: "Herkes bu doğal güzelliği görmeli" "Samsun’a gelenler buraya uğramadan ilden ayrılmamalı"
YEREL HABERLER Vali Dağlı'dan Kuş Cenneti’ne davet: "Herkes bu doğal ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Samsun’da havalar ısınıyor 25 dereceyi görmesi bekleniyor
YEREL HABERLER Samsun’da havalar ısınıyor 25 dereceyi görmesi ...
Balkan Türklerinde seçim heyecanı Mevcut Başkan İbrahim Özdemir güven tazeledi
YEREL HABERLER Balkan Türklerinde seçim heyecanı Mevcut Başkan ...
Yenilgisiz kız satranç takımı Türkiye Şampiyonası’na katılacak
YEREL HABERLER Yenilgisiz kız satranç takımı Türkiye Şampiyonası’na ...
Otomobilin çarptığı çocuk ölümden döndü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı çocuk ölümden döndü
Samsun’dan Epilepsi Günü’ne özel mor parti
YEREL HABERLER Samsun’dan Epilepsi Günü’ne özel mor parti
Emlakçılara gayrimenkul pazarlama eğitimi
YEREL HABERLER Emlakçılara gayrimenkul pazarlama eğitimi
1. Lig’in kadro değeri en yüksek takımı “Samsunspor” Samsunspor 10,08 milyon Euro kadro değeri ile ligde 1. sırada
YEREL HABERLER 1. Lig’in kadro değeri en yüksek takımı ...
Samsun-Kanada iş birliği fırsatları
YEREL HABERLER Samsun-Kanada iş birliği fırsatları
Samsun'da Rus denizaltı malzemesi bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da Rus denizaltı malzemesi bulundu
Ellerine havlu parçası dolanmış asılı halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Ellerine havlu parçası dolanmış asılı halde ölü ...
Samsun sahiline patlayıcı benzeri cisim vurdu Akıllara 'serseri mayınlar' geldi ancak cismin patlayıcı özelliği olmayan “hava ştandrosu” olduğu belirlendi
YEREL HABERLER Samsun sahiline patlayıcı benzeri cisim ...
Epilepsi ile yaşamak mümkün
YEREL HABERLER Epilepsi ile yaşamak mümkün
Samsun zeytincilikte küllerinden doğuyor Samsun’un 19 Mayıs, Bafra, Alaçam, Yakakent ve Vezirköprü ilçelerinde 17 bin zeytin fidanı dikildi
YEREL HABERLER Samsun zeytincilikte küllerinden doğuyor Samsun’un 19 ...
Mezunlarının işsiz kalmadığı bölümdeki öğrenciler şaşırtıyor Endüstriyel kalıpçılık bölümünde 1 kız, bir de 54 yaşındaki emekli öğrenci öğrenim görüyor
YEREL HABERLER Mezunlarının işsiz kalmadığı bölümdeki öğrenciler ...
Prof. Dr. Özkaya: "Artık dalga beklemiyoruz, virüsün bulaşma ve hastalık yapma hızı yavaşladı" "Uzamış Covidin tanımı değişmeye başladı"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özkaya: "Artık dalga beklemiyoruz, virüsün ...
Sahnelerde solist, dükkânında ayakkabı tamircisi
YEREL HABERLER Sahnelerde solist, dükkânında ayakkabı tamircisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.