İzmir'den Samsun'a uyuşturucu ve silah getirirken yakalanan kamyon şoförü tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İzmir'den Samsun'a uyuşturucu ve silah getirirken yakalanan kamyon şoförü Samsun'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgeye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Samsun'a uyuşturucu getireceği bilgisini aldıkları kamyonu Samsun Ankara karayolu Toybelen mevkisinde durdurdu. Kamyonda yapılan aramada 345 gram metamfetamin ve 2 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili kamyon şoförü 46 yaşındaki C.U. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 4 çocuk babası kamyon şoförü C.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.