Refüje çıkıp ters dönen otomobilden fırlayan sürücü öldü

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Mehmet Emin COŞKUNDERE/ ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, refüje çıkıp ters dönen otomobilden fırlayan sürücü Ramazan Divrik, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında SamsunOrdu karayolu Çarşamba ilçesi Namazlı mevksinde meydana geldi. Ramazan Divrik yönetimindeki 55 FB 883 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çıkıp ters döndü. Otomobilin camından fırlayan sürücü Divrik, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Ramazan Divrik'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu´na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

2022-03-27 22:05:08



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