Samsun'da otomobil ile okul servisi çarpıştı: 8'i öğrenci, 12 yaralı

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Tayfur KARA/SAMSUN,(DHA)-SAMSUN'da otomobil ile okul servis minibüsünün çarpıştığı kazada, 8 öğrenci ile 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Atakum ilçesi, Derecik Mahallesi, 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir okula ait öğrencileri taşıyan ve sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen 55 C 0564 yönetimindeki plakalı okul servis minibüsü, kavşakta 55 AIF 59 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan minibüs çıktığı kaldırımda devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, araçtaki öğrencileri çıkardı. Kazada servisteki 8 öğrenci ile otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun

2022-03-28 10:32:53



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