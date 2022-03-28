Vali Dağlı’dan servis kazası açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Dağlı’dan servis kazası açıklaması

İHA

Vali Dağlı’dan servis kazası açıklaması

– Servis kazasında yaralanan öğrencilerin durumlarının iyi olduğunu belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, servislere yönelik denetimlerin artacağının sinyalini verdi.
Öğrenci servisi ile cipin çarpışması ile 9'u öğrenci 14 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin konuşan Vali Dağlı, “Özel bir lisemize ait öğrenci servisi kaza geçirdi. Allah’a şükür çocuklarımızda bir sıkıntı yok. Hepsinin durumları gayet iyidir. Bu manada takibini yapıyoruz. Tabii, bunların biraz daha takibinin yapılması gerektiğini anlıyoruz. Hem özel okullarımızın kendilerinin kiraladığı hem okul aile birliklerimizin kiraladığı hem de milli eğitimin kiraladığı taşımalı eğitimdeki bunların hepsinin denetiminin hem kendi bünyelerinde hem de kurumlar vasıtasıyla yapılması gerektiğini anlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi daha adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi ...
Öğrenci servisi ile cip çarpıştı: 9'u öğrenci 15 yaralı
YEREL HABERLER Öğrenci servisi ile cip çarpıştı: 9'u öğrenci 15 ...
Samsun'da otomobil ile okul servisi çarpıştı: 8'i öğrenci, 12 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil ile okul servisi çarpıştı: 8'i ...
Öğrenci servisi ile cip çarpıştı: 10 öğrenci yaralı
YEREL HABERLER Öğrenci servisi ile cip çarpıştı: 10 öğrenci yaralı
Samsun'da öğrenci servisi ile cipin çarpıştığı kazada çok sayıda öğrenci yaralandı.
YEREL HABERLER Samsun'da öğrenci servisi ile cipin çarpıştığı kazada ...
Samsun'da sanayi sitesinde silahlı çatışma: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da sanayi sitesinde silahlı çatışma: 2 yaralı
Refüje çıkıp ters dönen otomobilden fırlayan sürücü öldü
YEREL HABERLER Refüje çıkıp ters dönen otomobilden fırlayan sürücü ...
Başkan Deveci: "Atatürk’ü keşfettirmeye çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Deveci: "Atatürk’ü keşfettirmeye çalışıyoruz"
Canikli kızlar Milli Takım’da
YEREL HABERLER Canikli kızlar Milli Takım’da
Samsun'da balkondan eve giren polis çocukları babasına teslim etti
YEREL HABERLER Samsun'da balkondan eve giren polis çocukları ...
İzmir'den Samsun'a uyuşturucu ve silah getirirken yakalanan kamyon şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER İzmir'den Samsun'a uyuşturucu ve silah getirirken ...
Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak ...
TEKNOCANİK için heyecanlı bekleyiş
YEREL HABERLER TEKNOCANİK için heyecanlı bekleyiş
Büyükşehirden 20 bin aileye Ramazan yardımı
YEREL HABERLER Büyükşehirden 20 bin aileye Ramazan yardımı
Büyük dönüşümde son 9 ay
YEREL HABERLER Büyük dönüşümde son 9 ay
Büyükşehir’den ücretsiz aşçılık kursu
YEREL HABERLER Büyükşehir’den ücretsiz aşçılık kursu
Baharın müjdecisi leylekler geldi
YEREL HABERLER Baharın müjdecisi leylekler geldi
Uyuşturucu mücadelesine çözüm sunan muhtar, 'zehir taciri' çıktı
YEREL HABERLER Uyuşturucu mücadelesine çözüm sunan muhtar, 'zehir ...
Samsun'da ilginç hırsızlık Marketten 1 yıldır deterjan kutularının kapaklarını çalıyor
YEREL HABERLER Samsun'da ilginç hırsızlık Marketten 1 yıldır ...
Ferhat Göçer'den 'Aldırma Gönül' müzikali
YEREL HABERLER Ferhat Göçer'den 'Aldırma Gönül' müzikali
Vali Dağlı'dan Kuş Cenneti’ne davet: "Herkes bu doğal güzelliği görmeli" "Samsun’a gelenler buraya uğramadan ilden ayrılmamalı"
YEREL HABERLER Vali Dağlı'dan Kuş Cenneti’ne davet: "Herkes bu doğal ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Samsun’da havalar ısınıyor 25 dereceyi görmesi bekleniyor
YEREL HABERLER Samsun’da havalar ısınıyor 25 dereceyi görmesi ...
Balkan Türklerinde seçim heyecanı Mevcut Başkan İbrahim Özdemir güven tazeledi
YEREL HABERLER Balkan Türklerinde seçim heyecanı Mevcut Başkan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.