Samsun'da pide fiyatları belli oldu: Sade pide 6, yumurtalı pide 7,5 TL

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Samsun’da 350 gram sade pide fiyatı 4 TL’den 6 TL'ye, yumurtalı pide fiyatı ise 5 TL’den 7,5 TL’ye çıkarıldı.

Yaklaşan Ramazan ayı öncesi pide fiyatları güncellendi. Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, “350 gram sade pide 6 TL, yumurtalı pide ise 7 lira 50 kuruş oldu. Genel anlamda bakıldığında 1 senelik mevcut girdilerimizi fiyatlara yansıtmadık. Fırıncılar olarak yine fedakarlık yaparak vatandaşımız için özverili olmaya çalıştık” dedi.

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